Собянин назвал преждевременными разговоры о допуске оппозиции к выборам мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с "Коммерсантом"
отказался комментировать ситуацию, сложившуюся в столице после сентябрьских муниципальных выборов. По действующему законодательству, претенденты на пост градоначальника для регистрации обязаны собрать определенное количество подписей районных депутатов. Однако по итогам выборов оказалось, что оппозиция даже теоретически не может преодолеть фильтр, поскольку большинство муниципальных советов единороссы заполучили целиком.
Журналист "Коммерсанта" напомнил Собянину, что в декабре прошлого года глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский призвал
однопартийцев не помогать оппозиционерам, как это было в 2013 году, когда единороссы помогли преодолеть муниципальный фильтр политику Алексею Навальному. Собянин на это ответил: "Метельский большой начальник в "Единой России", ему виднее".
Сотрудник издания поинтересовался у Собянина, не готов ли он попросить помощь оппозиции. "Давайте доживем до мэрских выборов. Сейчас президентские выборы, а о мэрских говорить рановато", - заявил градоначальник.
Напомним, в 2013 году Навальный набрал необходимые для регистрации кандидатом в мэры Москвы голоса муниципальных депутатов при помощи "Единой России": все необходимые 110 подписей за него поставили именно единороссы. Первые мундепы, желающие поставить подпись в поддержку оппозиционера, появились после того, как Собянин призвал депутатов ставить подписи и за его соперников на выборах.
Основная проблема муниципального фильтра заключается в том, что он обязывает кандидатов в мэры собирать подписи депутатов в разных районах - не менее чем в трех четвертях от всех муниципальных образований города. По итогам сентябрьских выборов от команды "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова муниципальными депутатами стали 266 человек в 62 районах, то есть лишь в половине районов Москвы.
Уже на следующий день после выборов глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил, что у оппозиции нет никаких шансов
пройти муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы без поддержки ЕР. "Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы ни по отдельности, ни даже скооперировавшись, не имеют [необходимого числа мандатов]. Ни один кандидат никаких шансов без помощи "Единой России" участвовать в избирательной кампании по выборам мэра не имеет", - подчеркнул он.
Оппозиционер Илья Яшин, возглавивший благодаря сентябрьским выборам муниципальный совет Красносельского района, комментируя требование Метельского, сказал: "По сути, "Единая Россия" получила рычаг для ликвидации конкуренции. По сути, ведь что говорит Метельский? "Мы - "Единая Россия" - решим, кого пускать на выборы, а кого не пускать. Мы за москвичей решим, за кого они могут проголосовать, а за кого не могут проголосовать". Яшин подчеркивал, что это очевидное злоупотребление законодательными механизмами.
Отметим, что глава ЦИК России Элла Памфилова тогда также выразила надежду, что в будущем муниципальный фильтр на российских выборах отменят.