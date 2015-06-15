Власти Москвы и Подмосковья договорились о бесплатном проезде для льготников

15 июня 2015 г. Льготы на проезд по Москве для жителей Подмосковья могут ограничить с августа

Некоторые категории граждан Подмосковья могут лишиться льготного проезда на общественном транспорте Москвы с 1 августа. Ограничение может коснуться пенсионеров, не имеющих льготного статуса.