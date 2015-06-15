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Власти Москвы и Подмосковья договорились о бесплатном проезде для льготников
29 июня 2018 г. | Время публикации 11:18
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Global Look Press
Власти Москвы и Московской области подписали соглашение о бесплатном проезде на общественном транспорте для льготников, проживающих в этих регионах. Документ опубликован на портале мэра Москвы.

"Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве и указанных в приложении 1 к настоящему соглашению, на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. <...> Правительство Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и указанных в приложении 2 к настоящему соглашению, на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

В перечень льготных категорий входят участники Великой Отечественной войны и боевых действий, узники концлагерей, инвалиды, пенсионеры, члены многодетных семей, дети-сироты и некоторые другие категории. Ранее губернатор Подмосковья заявил, что льготы на проезд в общественном транспорте ежегодно обходятся Подмосковью в 13,7 миллиарда рублей, около 3,5 миллиардов рублей из них тратится на обеспечение проезда на метро и наземном транспорте Москвы.
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Пятница, 29 июня 2018 г. // Последняя новость 11:18
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