Москвичи вручили префекту ЮЗАО грамоту за "содействие роста социальной напряженности" из-за стройки на Кравченко

Противники скандальной стройки "Учительского дома" на улице Кравченко, 16 вручили префекту Юго-Западного округа Москвы Александру Волкову почетную грамоту "за содействие роста социальной напряженности в Ломоносовском районе и способствованию дальнейшей утраты доверия жителей к предствителям власти города Москвы". Об этом сообщает "Рупор Москвы".
На встрече с префектом 27 июня жители заявили, что, вопреки уверениям Волкова, земельный участок на улице Кравченко до сих пор находится в аренде у ЖСК "Учительский дом" и в статусе под застройку. По словам одной из выступающих, активисты получили документы о том, что рабочие продолжают прокладывать на участке электрические сети.
Волков со своей стороны сообщил, что власти округа и мэрия сходятся во мнении, что дом не может быть построен на улице Кравченко, так как это "неудачное место". Префект сообщил, что все учителя, которым было обещано жилье, уже осмотрели альтернативные квартиры и "находятся в процессе обсуждения нюансов договорных отношений" с департаментом строительства Москвы.
Напомним, конфликт вокруг стройки на улице Кравченко, 16 разгорелся осенью 2017 года. Работы развернулись на территории спортивной площадки без обязательного оповещения жителей. Вскоре противостояние застройщика и горожан переросло в открытые столкновения, при этом полиция никак не защищала жителей, а, наоборот, выступала на стороне застройщика и несколько раз предпринимала ночные вылазки.
В конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста Константина Алтухова с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов. Местные жители заблокировали въезд на стройку своими автомобилями, после чего на улице были незаконно установлены четыре знака о запрете парковки. Активистов, пытавшихся этому помешать, задержали, один попал в больницу.
В марте префект ЮЗАО сообщил, что ордер на строительство на улице Кравченко аннулирован, однако уже через два дня на стройплощадку ночью пришли около 30 вооруженных людей в форме строителей, медицинских масках и пластиковых очках. Они заявили, что префект "ничего не решает", пытались протянуть на стройку кабель и избивали протестующих. Полиция начала задержания только после того, как на улице собралось много жителей, требовавших принять меры.
В происходящее вмешалась Ксения Собчак, проводившая тогда предвыборную кампанию как кандидат в президенты РФ. Она сообщила жителям улицы Кравченко, что провела переговоры в мэрии и получила гарантию мэра Москвы Сергея Собянина, что "стройка и бандиты будут остановлены".
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