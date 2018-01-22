Москвичи вручили префекту ЮЗАО грамоту за "содействие роста социальной напряженности" из-за стройки на Кравченко

15 марта 2018 г. Собчак заявила, что Собянин гарантировал остановить скандальную стройку на улице Кравченко

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила о полученных ею от столичной мэрии гарантиях того, что стройка на улице Кравченко не будет продолжена. А журналисты выяснили, что среди пайщиков ЖК учителей почти нет.