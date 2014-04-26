Дома-книжки на Новом Арбате могут стать объектами культурного наследия

21 апреля 2016 г. Один из арбатских домов-книжек получил нового владельца

Власти Москвы заключили договор с компанией "Апарт Груп", заплатившей за здание 2,4 миллиарда рублей. В доме-книжке под номером 15 появится гостиница с апартаментами. Внешний вид здания при реконструкции сохранится.