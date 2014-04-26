Дома-книжки на Новом Арбате могут стать объектами культурного наследия

"Дома-книжки" на Новом Арбате, в которых сейчас располагаются точки общественного питания, офисы коммерческих компаний и городских департаментов, могут быть признать объектами культурного наследия. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"Новый Арбат или в прошлом Калининский проспект - это одна из визитных карточек Москвы. Хоть сегодня "дома-книжки" не стоят под государственной охраной, у нас и наших коллег из Москомархитектуры есть понимание, что с этими зданиями надо работать очень бережно. Все решения о реконструкции и малейшем изменении внешнего облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. По закону на момент признания здания объектом культурного наследия должно пройти не менее 40 лет, эти постройки в целом уже подошли к этому рубежу", - сказал он.
В настоящее время высотки на Новом Арбате заняты офисами департаментов правительства столицы, городских учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний: в одном из них также планировалось разместить гостиницу
. "Придет время, и мы сможем вернуться к этому вопросу. Но самое главное, сегодня в городе есть полное понимание, что к изменению внешнего облика таких объектов надо относится крайне внимательно. А уже будут они памятниками, или нет, это не столь важно", - отметил собеседник агентства.