

Неизвестные дважды напали на автомобиль москвички, требовавшей остановить скандальное благоустройство Рубрики: Общество

Префектура ЮВАО города Москвы



По словам активистов, нападение было совершено сразу после намечавшейся встречи с префектом Юго-Восточного округа Москвы Андреем Цыбиным, на которой активистка потребовала отмены скандального благоустройства Есенинского бульвара. Сам Цыбин на встречу не явился, его представлял заместитель префекта Александр Скороспелов.



По словам активистки, за благоустройство проголосовали пользователи портала "Активный гражданин". "Как мы знаем, сейчас этой платформой занимается прокуратура. Неизвестно кто неизвестно как голосует", - подчеркнула она. При этом документация проекта благоустройства Есенинского бульвара была принята с нарушениями, укладка рулонного газона грозит катастрофой, а освещение бульвара планируется проводить под плиткой. Местные же муниципальные депутаты района проигнорировали предложение об инспектировании качества плитки. По мнению активистки, необходимость самого благоустройства также весьма сомнительна.



"У нас в районе грязь, разруха, свалка в Заречье не вывозится второй год, слава Богу, что в этом году посадили хотя бы охранника", - заявила Косухина. Продолжить перечисление проблем ей по сути не дали, а сразу после встречи с чиновниками активистка заметила возле своей машины лиц неславянской внешности, которые что-то закладывали под дно автомобиля. На место был вызван наряд полиции. Отметим, что за день до этого на автомобиль активистки также было совершено нападение, в ходе которого был поврежден радиатор, но она не придала этому значения.







Ранее о



Около 22:00 27 июня было совершено нападение на автомобиль представительницы инициативной группы района Кузьминки Оксаны Косухиной. Об этом сообщается в группе "Рупор Москвы" на Facebook По словам активистов, нападение было совершено сразу после намечавшейся встречи с префектом Юго-Восточного округа Москвы Андреем Цыбиным, на которой активистка потребовала отмены скандального благоустройства Есенинского бульвара. Сам Цыбин на встречу не явился, его представлял заместитель префекта Александр Скороспелов.По словам активистки, за благоустройство проголосовали пользователи портала "Активный гражданин". "Как мы знаем, сейчас этой платформой занимается прокуратура. Неизвестно кто неизвестно как голосует", - подчеркнула она. При этом документация проекта благоустройства Есенинского бульвара была принята с нарушениями, укладка рулонного газона грозит катастрофой, а освещение бульвара планируется проводить под плиткой. Местные же муниципальные депутаты района проигнорировали предложение об инспектировании качества плитки. По мнению активистки, необходимость самого благоустройства также весьма сомнительна."У нас в районе грязь, разруха, свалка в Заречье не вывозится второй год, слава Богу, что в этом году посадили хотя бы охранника", - заявила Косухина. Продолжить перечисление проблем ей по сути не дали, а сразу после встречи с чиновниками активистка заметила возле своей машины лиц неславянской внешности, которые что-то закладывали под дно автомобиля. На место был вызван наряд полиции. Отметим, что за день до этого на автомобиль активистки также было совершено нападение, в ходе которого был поврежден радиатор, но она не придала этому значения.Ранее о нападении сообщила депутат муниципального округа Измайлово Надежда Загордан: неизвестные разбили у машины стекло и залили салон бесцветной жидкостью. Это произошло на следующий день после того, как а встрече с главой управы района Измайлово был поднят вопрос о завышенных сметах и работах без документов на Измайловском проспекте. А после того как независимые депутаты района остановили на проспекте работы, ведшиеся при отсутствии контракта и проекта, машину депутата Анастасии Мураловой облили "чем-то типа мазута".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 июня 2018 г. Вандалы испортили машины муниципальных депутатов, выступающих против незаконных работ в Измайлово

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