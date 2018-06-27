

На Красной площади отменили шествие в честь мексиканского Дня мертвых Рубрики: Общество

© РИА Новости / Илья Питалев



Представитель компании - организатора праздника подтвердил



По данным радиостанции



В пресс-службе департамента ТАСС заявили, напротив, что не согласовывали проведение карнавала на Красной площади из-за того, что там уже размещен Парк футбола. "Кроме того, в связи с указом президента до 25 июля на территории Москвы действуют ограничения по проведению массовых мероприятий", - сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что после шествия в Парке футбола FIFA пройдет концерт с мексиканскими танцами, игрой мариачи и экскурсом в историю Дня мертвых. После шествия карнавал должен был вновь переместиться в национальный дом болельщиков Мексики в Гостином дворе и завершиться театрализованным представлением.



Против празднования Дня мертвых на Красной площади выступили "Коммунисты России" во главе с Максимом Сурайкиным. Он предложил перенести его в другое место, так как Красная площадь - "святое место для любого патриота России". "Если власти разрешат, то они посеют зерно раздора между россиянами и мексиканским народом", -



Против выступили и представители Русской православной церкви. Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал мексиканский праздник языческой культурой, неуместной "в таком виде в центре Москвы", передает



Еще один ревнитель духовных скреп, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, наоборот, приветствовал проведение Дня мертвых на Красной площади. "Я приветствую это, поскольку это показывает многообразие мировой культуры. Если делать все в приличном виде - почему бы нет? Поверьте, лучше праздник с какими-то там "каракасами-бамбасами" и "сомбрерами", чем праздник с баклажкой крепкого пива и чипсами", - сказал Милонов



Не удивил его и выбор места для шествия. "У нас на Красной площади один сплошной нерациональный праздник. Смесь язычества с неоязычеством, с египетскими верованиями, у нас там Ленин лежит. Совершенно нерациональная традиция, антироссийская вещь", - считает Милонов.



Ничего против Дня мертвых не имеют и в КПРФ, тоже весьма трепетно относящейся к мероприятиям на Красной площади. Глава пресс-службы партии и депутат Госдумы Александр Ющенко отметил, что мексиканский праздник придаст колорит чемпионату мира по футболу. "У каждого своя культура, свои идеи, поэтому они вот в этот период, здесь, могут отмечать любые праздники своих стран. Это будет, наоборот, очень интересно", - сказал он.



Праздник, посвященный памяти умерших, проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. Календарно он совпадает с двумя католическими праздниками - Днем всех святых и Днем всех душ. Отметить его в Москве раньше срока решили, очевидно, из-за выхода мексиканской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Генеральный директор Мексиканского совета по туризму Эктор Флорес назвал День мертвых "отличной возможностью для москвичей и гостей столицы получить новый опыт".



По поверью, в эти дни души умерших посещают родной дом. Люди же приходят на кладбища, устраивают на могилах алтари с фотографиями, сахарными черепами и реликвиями, приносят любимые напитки и еду покойных, чтобы побудить их души посетить живых, и устраивают карнавал. На Красной площади отменили шествие в честь мексиканского Дня мертвых , сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" . Сотрудники, встречающие гостей у входа в Гостиный двор, ссылаются на решение службы безопасности. При этом сообщается, что празднование пройдет в Доме болельщиков Мексики в 21:00.Представитель компании - организатора праздника подтвердил "Интерфаксу" , что шествие пройдет не на Красной площади, а в Гостином дворе в 16:00. Причины переноса организаторы не сообщают. Карнавальное шествие пройдет на улице Ильинке около Гостиного двора. В 19:30 начнется вторая, торжественная часть мероприятия.По данным радиостанции "Говорит Москва" и различных телеграм-каналов, отмена шествия связана с прибытием официальных лиц в Парк футбола на Красной площади. Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников отметил, что ведомство участвовало в согласовании праздника, но не имеет отношения к его отмене.В пресс-службе департамента ТАСС заявили, напротив, что не согласовывали проведение карнавала на Красной площади из-за того, что там уже размещен Парк футбола. "Кроме того, в связи с указом президента до 25 июля на территории Москвы действуют ограничения по проведению массовых мероприятий", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что после шествия в Парке футбола FIFA пройдет концерт с мексиканскими танцами, игрой мариачи и экскурсом в историю Дня мертвых. После шествия карнавал должен был вновь переместиться в национальный дом болельщиков Мексики в Гостином дворе и завершиться театрализованным представлением.Против празднования Дня мертвых на Красной площади выступили "Коммунисты России" во главе с Максимом Сурайкиным. Он предложил перенести его в другое место, так как Красная площадь - "святое место для любого патриота России". "Если власти разрешат, то они посеют зерно раздора между россиянами и мексиканским народом", - заявил Сурайкин.Против выступили и представители Русской православной церкви. Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал мексиканский праздник языческой культурой, неуместной "в таком виде в центре Москвы", передает НСН . Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков счел проведение подобных мероприятий в центре Москвы "довольно странным".Еще один ревнитель духовных скреп, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, наоборот, приветствовал проведение Дня мертвых на Красной площади. "Я приветствую это, поскольку это показывает многообразие мировой культуры. Если делать все в приличном виде - почему бы нет? Поверьте, лучше праздник с какими-то там "каракасами-бамбасами" и "сомбрерами", чем праздник с баклажкой крепкого пива и чипсами", - сказал Милонов агентству "Москва" Не удивил его и выбор места для шествия. "У нас на Красной площади один сплошной нерациональный праздник. Смесь язычества с неоязычеством, с египетскими верованиями, у нас там Ленин лежит. Совершенно нерациональная традиция, антироссийская вещь", - считает Милонов.Ничего против Дня мертвых не имеют и в КПРФ, тоже весьма трепетно относящейся к мероприятиям на Красной площади. Глава пресс-службы партии и депутат Госдумы Александр Ющенко отметил, что мексиканский праздник придаст колорит чемпионату мира по футболу. "У каждого своя культура, свои идеи, поэтому они вот в этот период, здесь, могут отмечать любые праздники своих стран. Это будет, наоборот, очень интересно", - сказал он.Праздник, посвященный памяти умерших, проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. Календарно он совпадает с двумя католическими праздниками - Днем всех святых и Днем всех душ. Отметить его в Москве раньше срока решили, очевидно, из-за выхода мексиканской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Генеральный директор Мексиканского совета по туризму Эктор Флорес назвал День мертвых "отличной возможностью для москвичей и гостей столицы получить новый опыт".По поверью, в эти дни души умерших посещают родной дом. Люди же приходят на кладбища, устраивают на могилах алтари с фотографиями, сахарными черепами и реликвиями, приносят любимые напитки и еду покойных, чтобы побудить их души посетить живых, и устраивают карнавал.



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