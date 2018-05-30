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Четвертый мусорный полигон загорелся в Подмосковье. Жители задыхаются, власти уверяют, что все хорошо
29 июня 2018 г. | Время публикации 14:14 | Последние изменения 16:20
Рубрики: Экология  
 
Полигон Непейно. МЫ ПРОТИВ! / ВКонтакте
В Московской области загорелся действующий мусорный полигон "Непейно" в Дмитровском районе. Это как минимум четвертый подобный случай за последний месяц. Власти не исключают поджог. По словам чиновников, дым появился "в начале второго" 28 июня, а вечером оперативный штаб на месте ЧС отчитался о ликвидации открытого горения. Однако жители жаловались на дым и запах гари еще несколько дней назад и теперь выкладывают в соцсетях фотографии, свидетельствующие, что полигон не потушен.

"Ситуация длится уже три дня - появился резкий запах гари, был виден дым, но открытого огня не было. Активисты вызывали полицию, МЧС. Сотрудники не допустили на территорию полигона", - рассказала член инициативной группы "Полигон Непейно. Мы против" Анастасия Бабайцева, слова которой приводят "Новые известия".

Заместитель генерального директора ООО "Эко-Жилком", которое управляет полигоном, рассказала активистам, что утром 27 июня на свалку приезжала пожарная служба и якобы не нашла следов возгорания. Однако уже на следующий день там началось открытое горение. Канал Sota Vision сообщает, что в ночь на 28 июня жители ближайших деревень слышали хлопки - предположительно, это был выход свалочного газа.

Жители вызвали пожарных, но сотрудники полигона не пускали их на свалку до тех пор, пока не приехала полиция. "Где-то в час дня это началось, сначала достаточно сильный дым, мы вызвали 112, приехали пожарные и, наверное, минут 40 их даже не пускали на территорию. Говорят: это частная территория, у нас все в порядке. Хотя видим, как клубами дым идет. Потом приехали три машины ДПС и уже чуть ли не силой прорывались на свалку", - рассказал радиостанции Business FM житель села Орудьево Сергей Баров.

По словам Барова, к свалке, несмотря на пожар, продолжали идти мусоровозы и "еще умудрялись" разгружаться. Село Орудьево и деревня Непейно находятся менее чем в километре от свалки. Ближе всего к месту возгорания расположены дома многодетных семей. Жители говорят, что дышать практически невозможно. Дым от пожара идет даже в отдаленные Дмитров и Яхрому.

В оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" заявили, что участок полигона тлеет на глубине. "Пожарные "снимают" и проливают слой за слоем с тем, чтобы добраться до очага тления", - сообщил собеседник агентства. По его словам, замеры воздуха не выявили превышений ПДК вредных примесей в воздухе вблизи полигона и угрозы населенным пунктам нет. В штабе также отвергли необходимость введения режима ЧС в районе, так как "пожар носит локальный характер".

Жители в свою очередь публикуют фото и видео, свидетельствующие, что "Непейно" продолжал гореть поздним вечером.







Руководитель токсической программы "Гринпис России" Алексей Киселев отметил, что пожар на свалке - "это несравненно хуже, чем неконтролируемый выброс свалочных газов". Он пояснил, что при горении высвобождаются существующие загрязняющие вещества либо синтезируются новые. "Плюс это пыль сажи, которая переносит на себе загрязняющие вещества и которая может надолго оседать в легких и бронхах. Когда мы говорим о пожаре на полигоне, фактически это неконтролируемая химическая реакция, которая приводит к синтезу достаточно большого количества химических веществ", - сказал он.

В оперативном штабе утверждают, что после тушения пожара "жители окрестных поселков не будут чувствовать никаких негативных последствий, в том числе неприятного запаха". Среди версий причин возгорания рассматриваются поджог и метеоусловия. Администрация попросила Министерство экологии и природопользования Московской области проверить, правильно ли компания "Эко-Жилком" эксплуатирует "Непейно".

27 июня незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья, а в конце мая один за другим горели закрытые мусорные полигоны "Съяново" в Серпуховском районе и "Часцы" в Одинцовском.

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