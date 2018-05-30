Четвертый мусорный полигон загорелся в Подмосковье. Жители задыхаются, власти уверяют, что все хорошо

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27 июня 2018 г. Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья

Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Пожар произошел из-за нарушений правил складирования и хранения твердых бытовых отходов в жару, сообщили в службе экологического надзора региона.

1 июня 2018 г. В Подмосковье загорелся еще один закрытый мусорный полигон, не исключен поджог