Работу парков и фан-зоны в Москве ограничат из-за непогоды 30 июня

Московские парки, футбольная фан-зона на Воробьевых горах и уличные точки торговли будут работать с ограничениями в субботу, 30 июня, из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщил в Тwitter
столичный мэр Сергей Собянин. "К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с", - написал он.
МЧС разослало предупреждение о том, что в субботу местами ожидается сильный дождь, град и гроза с порывами ветра. Гидрометцентр объявил погоду потенциально опасной. По прогнозам ведомства, дожди начнутся в первой половине дня 30 июня. "По предварительным расчетам, за субботу в Москве выпадет порядка 24 мм осадков, что составляет около трети июньской нормы дождей", - сообщили "Интерфаксу"
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При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Такая же погода ожидается и в воскресенье. Днем будет 25-27 градусов, прирост осадков составит 13 мм. Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в выходные, а также не нарушать правила дорожного движения и не оставлять автомобили рядом с шаткими конструкциями, у рекламных щитов и под деревьями.
С понедельника в столичном регионе начнется период похолодания. Днем 2 июля воздух прогреется до 21-23 градусов, в последующие дни температура вряд ли поднимется выше 20-градусной отметки.