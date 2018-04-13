NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
июня
pda
Поиск
Архив

В аэропорту аэропорта Домодедово задержали посетителя, "пошутившего" о заложенной бомбе
29 июня 2018 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:39
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Полиция начала проверку инцидента в аэропорту Домодедово, где пассажир сообщил о бомбе в своем пакете. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Подозрительный мужчина ходил по аэропорту Домодедово с пакетом, а когда к нему подошли представители правоохранительных органов, сообщил о якобы находившейся у него в пакете бомбе. Сейчас он доставлен в отдел полиции", - сказала Короткова, уточнив, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.

По ее словам, никаких взрывоопасных веществ в вещах мужчины не обнаружено. "Полиция проводит проверку на предмет состава преступления в действиях мужчины, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщила представитель транспортной прокуратуры.

По данным "Интерфакса", мужчина состоит на учете в психиатрическом лечебном учреждении. Позднее в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В апреле двое пранкеров получили по 10 суток ареста за попытку устроить в "Домодедово" розыгрыш с муляжами двух гранат и пневматическим пистолетом. Один из задержанных оказался блогером, снимающим подобные шутки на видео. Молодой человек признался, что хотел посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиабезопасности, но не ожидал столь серьезных последствий.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
13 апреля 2018 г.
Два пранкера получили 10 суток ареста за розыгрыш с муляжами гранат в аэропорту Домодедово
Молодых людей задержали при досмотре ручной клади: в сумке нашли муляжи двух гранат Ф-1 и пневматический питолет. Владелец "арсенала" оказался блогером, снимающим розыгрыши для своего канала. Он признался, что не ожидал столь серьезной реакции.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.06.2018   16:36
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 июня 2018 г. // Последняя новость 16:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>