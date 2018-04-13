

В аэропорту аэропорта Домодедово задержали посетителя, "пошутившего" о заложенной бомбе Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Подозрительный мужчина ходил по аэропорту Домодедово с пакетом, а когда к нему подошли представители правоохранительных органов, сообщил о якобы находившейся у него в пакете бомбе. Сейчас он доставлен в отдел полиции", - сказала Короткова, уточнив, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.



По ее словам, никаких взрывоопасных веществ в вещах мужчины не обнаружено. "Полиция проводит проверку на предмет состава преступления в действиях мужчины, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщила представитель транспортной прокуратуры.



По данным



В апреле двое пранкеров получили по 10 суток ареста за попытку устроить в "Домодедово" Полиция начала проверку инцидента в аэропорту Домодедово, где пассажир сообщил о бомбе в своем пакете. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова."Подозрительный мужчина ходил по аэропорту Домодедово с пакетом, а когда к нему подошли представители правоохранительных органов, сообщил о якобы находившейся у него в пакете бомбе. Сейчас он доставлен в отдел полиции", - сказала Короткова, уточнив, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.По ее словам, никаких взрывоопасных веществ в вещах мужчины не обнаружено. "Полиция проводит проверку на предмет состава преступления в действиях мужчины, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщила представитель транспортной прокуратуры.По данным "Интерфакса" , мужчина состоит на учете в психиатрическом лечебном учреждении. Позднее в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой, решается вопрос о привлечении его к ответственности.В апреле двое пранкеров получили по 10 суток ареста за попытку устроить в "Домодедово" розыгрыш с муляжами двух гранат и пневматическим пистолетом. Один из задержанных оказался блогером, снимающим подобные шутки на видео. Молодой человек признался, что хотел посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиабезопасности, но не ожидал столь серьезных последствий.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 апреля 2018 г. Два пранкера получили 10 суток ареста за розыгрыш с муляжами гранат в аэропорту Домодедово

Молодых людей задержали при досмотре ручной клади: в сумке нашли муляжи двух гранат Ф-1 и пневматический питолет. Владелец "арсенала" оказался блогером, снимающим розыгрыши для своего канала. Он признался, что не ожидал столь серьезной реакции.



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