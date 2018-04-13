В аэропорту аэропорта Домодедово задержали посетителя, "пошутившего" о заложенной бомбе

Полиция начала проверку инцидента в аэропорту Домодедово, где пассажир сообщил о бомбе в своем пакете. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"Подозрительный мужчина ходил по аэропорту Домодедово с пакетом, а когда к нему подошли представители правоохранительных органов, сообщил о якобы находившейся у него в пакете бомбе. Сейчас он доставлен в отдел полиции", - сказала Короткова, уточнив, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.
По ее словам, никаких взрывоопасных веществ в вещах мужчины не обнаружено. "Полиция проводит проверку на предмет состава преступления в действиях мужчины, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщила представитель транспортной прокуратуры.
По данным "Интерфакса"
, мужчина состоит на учете в психиатрическом лечебном учреждении. Позднее в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой, решается вопрос о привлечении его к ответственности.
В апреле двое пранкеров получили по 10 суток ареста за попытку устроить в "Домодедово" розыгрыш
с муляжами двух гранат и пневматическим пистолетом. Один из задержанных оказался блогером, снимающим подобные шутки на видео. Молодой человек признался, что хотел посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиабезопасности, но не ожидал столь серьезных последствий.