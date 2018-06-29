Выходные в столице будут жаркими и дождливыми Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 30 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью по области местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 17-19, по области 14-19 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Днем дождь, местами сильный, гроза, град, температура в Москве 26-28, по области 23-28 градусов, на востоке до 32 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.



В воскресенье, 1 июля, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура ночью в Москве 19-21, по области 16-21 градус тепла, днем в Москве 25-27, по области 23-28 градусов тепла, на востоке до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду. Выходные в столичном регионе будут жаркими и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России . В, 30 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью по области местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 17-19, по области 14-19 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Днем дождь, местами сильный, гроза, град, температура в Москве 26-28, по области 23-28 градусов, на востоке до 32 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду., 1 июля, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура ночью в Москве 19-21, по области 16-21 градус тепла, днем в Москве 25-27, по области 23-28 градусов тепла, на востоке до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.



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