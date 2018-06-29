NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
июня
pda
Поиск
Архив

Выходные в столице будут жаркими и дождливыми
29 июня 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Выходные в столичном регионе будут жаркими и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 30 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью по области местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 17-19, по области 14-19 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Днем дождь, местами сильный, гроза, град, температура в Москве 26-28, по области 23-28 градусов, на востоке до 32 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 1 июля, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура ночью в Москве 19-21, по области 16-21 градус тепла, днем в Москве 25-27, по области 23-28 градусов тепла, на востоке до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 15-20 метров в секунду.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.06.2018   20:38
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>