Московские власти потратят на выборы мэра более полумиллиарда рублей

Подготовка и проведение выборов мэра Москвы обойдется городскому бюджету в 572 миллиона рублей. Именно в такую сумму оценил расходы Мосгоризбирком. Таким образом, выборы 2018 года будут в 1,3 раза дороже избирательной кампании 2013 года, сообщает ТАСС.
Глава комиссии Валентин Горбунов сообщил, что Мосгоризбирком получит 37 миллионов рублей, а на работу нижестоящих комиссий будет потрачено 534 миллиона рублей. Дополнительные средства будут потрачены и на организацию избирательных участков в Московской и соседних областях
.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы выделит почти 167 миллионов рублей на информирование избирателей
о предстоящих выборах. Власти объясняют это необходимостью донести до горожан все нововведения, эксперты уверены, что дело в повышении явки.
"Главная причина увеличения затрат заключается в том, что до избирателей нужно довести новеллы избирательного законодательства: возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22:00, внедрение системы "мобильного избирателя", - объяснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он также отметил, что с 2013 года, когда проходили предыдущие выборы мэра, "в два раза подорожала бумага, выросли цены на бензин".
Между тем СМИ отмечают, что предвыборная кампания действующего мэра Москвы Сергея Собянина копирует президентскую кампанию Владимира Путина
. Главное сходство между ними - борьба за явку: именно этим эксперты объясняют продление времени голосования до 22:00 и возможность голосовать за пределами Москвы.