Московские власти потратят на выборы мэра более полумиллиарда рублей

28 июня 2018 г. Мосгоризбирком объяснил увеличение затрат на информационную кампанию выборов мэра в 2,5 раза

По словам председателя МГИК, до избирателей нужно донести все нововведения избирательного законодательства: возможность голосовать допоздна и в других регионах. Он также сослался на подорожание бумаги и бензина.