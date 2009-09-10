

Экс-главу Клинского района Подмосковья задержали за вселение жителей в разрушающийся дом Рубрики: Криминал

Администрация городского округа Клин



Постригань достоверно знал, что здание существенно отличается от проекта, там были не до конца выполнены необходимые работы и выявлено множество недостатков. Тем не менее экс-глава Клинского района подписал акт о вводе дома в эксплуатацию. "В настоящее время в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания", - говорится в сообщении СК.



СМИ узнали о задержании Постриганя задолго до официального подтверждения.



Постригань неоднократно оказывался в центре крупных скандалов. Но по меньшей мере дважды возбужденные против него дела закрывались. В сентябре 2009 года чиновника заподозрили в намерении незаконно продать дом быта, под которым находится



После выставления дома быта на аукцион ФСБ обратилась в клинскую горпрокуратуру, которая предупредила администрацию города и района о незаконности продажи здания. Оно было снято с аукциона, а областное следственное управление возбудило уголовное дело. Однако уже через несколько дней его закрыли как незаконное. Бывший глава администрации Клинского района Подмосковья Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, в период с декабря 2011-го по декабрь 2013 года чиновник разрешил заселить семьи из ветхого и аварийного жилья в недостроенный дом.Постригань достоверно знал, что здание существенно отличается от проекта, там были не до конца выполнены необходимые работы и выявлено множество недостатков. Тем не менее экс-глава Клинского района подписал акт о вводе дома в эксплуатацию. "В настоящее время в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания", - говорится в сообщении СК.СМИ узнали о задержании Постриганя задолго до официального подтверждения. "Московская газета" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, пишет, что экс-чиновника задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. В тот же день в его доме прошел обыск. Издание также уточняет адрес дома, куда Постригань в нарушение закона разрешил заселить людей: Решетниково, улица Центральная,41, корпус 2. Застройщиком выступала компания "ТСТ "Столица".Постригань неоднократно оказывался в центре крупных скандалов. Но по меньшей мере дважды возбужденные против него дела закрывались. В сентябре 2009 года чиновника заподозрили в намерении незаконно продать дом быта, под которым находится военный бункер . На продажу участка со зданием требовалось разрешение федеральных властей. Однако глава района с помощью супруги, возглавлявшей местную регистрационную палату, перевел его в муниципальную собственность.После выставления дома быта на аукцион ФСБ обратилась в клинскую горпрокуратуру, которая предупредила администрацию города и района о незаконности продажи здания. Оно было снято с аукциона, а областное следственное управление возбудило уголовное дело. Однако уже через несколько дней его закрыли как незаконное.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 сентября 2009 г. Глава Клинского района намеревался продать военный бункер

Прокуратура области отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Клинского района Александра Постриганя. Дело было возбуждено несколькими днями ранее: чиновника заподозрили в намерении незаконно продать дом быта, под которым был бункер.



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