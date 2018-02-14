Участники реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года

Участники программы реновации узнают точный график переселения единовременно до конца 2019 года. Об этом в интервью "Известиям"
сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, составить график переселения в данный момент очень сложно, однако график первой волны реновации будет готов к осени. "Это тяжелейшая кропотливая работа. Предыдущие 1700 домов переселяли около 15 лет, а тут нужно выполнить объем в четыре раза больше", - пояснил Бочкарев. Очередность расселения будет зависеть от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки.
"В этом году мы планировали передать под заселение 32 дома
, уже сейчас передано 9, готовим еще 7 домов и до конца года планируем передать еще 16 домов для переселения участников программы реновации из 43 пятиэтажек", - заявил Бочкарев. По его словам, на данный момент под реновацию готово более 230 площадок, еще более 400 находятся в разработке. Всего же планируется переселить почти полтора миллиона человек по всем районам Москвы, поэтому количество площадок будет увеличиваться. "В какой-то момент точно будет несколько тысяч площадок в работе", - заявил чиновник. Ранее сообщалось, что сроки строительства домов по программе сократят на 80 дней
за счет административных процедур.
Он также уточнил, что коммерческие помещения в домах реновации будут сдаваться в аренду, что позволит регулировать сферу использования объектов, "чтобы, например, не открылся бар рядом с детским садиком или школой". Под домами могут быть размещены одноуровневые подземные паркинги
, а на свободных участках в кварталах реновации планируется строить наземные парковки, где будут выделяться бесплатные машино-места для льготных категорий граждан. Окончательное решение будет определяться проектом планировки территорий.