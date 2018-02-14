NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
июня
pda
Поиск
Архив

Участники реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года
29 июня 2018 г. | Время публикации 08:38
Рубрики: Недвижимость  
 
АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Участники программы реновации узнают точный график переселения единовременно до конца 2019 года. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, составить график переселения в данный момент очень сложно, однако график первой волны реновации будет готов к осени. "Это тяжелейшая кропотливая работа. Предыдущие 1700 домов переселяли около 15 лет, а тут нужно выполнить объем в четыре раза больше", - пояснил Бочкарев. Очередность расселения будет зависеть от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки.

"В этом году мы планировали передать под заселение 32 дома, уже сейчас передано 9, готовим еще 7 домов и до конца года планируем передать еще 16 домов для переселения участников программы реновации из 43 пятиэтажек", - заявил Бочкарев. По его словам, на данный момент под реновацию готово более 230 площадок, еще более 400 находятся в разработке. Всего же планируется переселить почти полтора миллиона человек по всем районам Москвы, поэтому количество площадок будет увеличиваться. "В какой-то момент точно будет несколько тысяч площадок в работе", - заявил чиновник. Ранее сообщалось, что сроки строительства домов по программе сократят на 80 дней за счет административных процедур.

Он также уточнил, что коммерческие помещения в домах реновации будут сдаваться в аренду, что позволит регулировать сферу использования объектов, "чтобы, например, не открылся бар рядом с детским садиком или школой". Под домами могут быть размещены одноуровневые подземные паркинги, а на свободных участках в кварталах реновации планируется строить наземные парковки, где будут выделяться бесплатные машино-места для льготных категорий граждан. Окончательное решение будет определяться проектом планировки территорий.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Сроки строительства домов по программе реновации сократят на 80 дней
27 июня 2018 г.
Сроки строительства домов по программе реновации сократят на 80 дней
Сроки строительства многоквартирных домов по программе реновации сократят до конца года за счет оптимизации административных процедур. Предполагается, что на качество реализации самой программы оптимизация не повлияет.
20 июня 2018 г.
14 февраля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.06.2018   11:52
4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 июня 2018 г. // Последняя новость 11:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>