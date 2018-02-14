Участники реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года

27 июня 2018 г. Сроки строительства домов по программе реновации сократят на 80 дней

Сроки строительства многоквартирных домов по программе реновации сократят до конца года за счет оптимизации административных процедур. Предполагается, что на качество реализации самой программы оптимизация не повлияет.