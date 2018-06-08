"Яблоко" подумывает распустить свое московское отделение во главе с непокорным Митрохиным

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26 июня 2018 г. Митрохин подал в суд на "Яблоко", не желающее выдвигать его в мэры Москвы

Лидер столичного отделения "Яблока" пожаловался на давление и угрозы со стороны федерального бюро партии, недовольного "самостоятельностью" московских коллег, уже дважды поддержавших выдвижение Митрохина.

24 июня 2018 г. Путаница в "Яблоке" продолжается: партия приостановила выдвижение Митрохина в мэры

23 июня 2018 г. Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения мэром