"Яблоко" подумывает распустить свое московское отделение во главе с непокорным Митрохиным

Федеральное бюро партии "Яблоко" 2 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы своего московского отделения во главе с Сергеем Митрохиным. Об этом пишет РБК
со ссылкой на источники в руководстве партии и близкие к нему. Если делегаты проголосуют за роспуск, будет объявлена перерегистрация членов московского "Яблока", а в ноябре его руководство переизберут.
По словам источников издания, "вероятность постановки такого вопроса очень высока", так как другие региональные отделения партии считают, что московское "Яблоко" наносит партии политический ущерб. "Сама ситуация в партии отразила недееспособное состояние московской организации, которая неспособна в открытых и честных процедурах выбрать кандидата на выборы мэра и пытается прикрыть это предвзятым отношением федерального руководства", - сказал один из собеседников РБК.
Митрохин, со своей стороны, считает, что партию "захватила аппаратная клика". "Либо эта клика уйдет, либо партия превратится в очередной филиал "Единой России", - сказал политик. Он назвал московское отделение самым сильным в "Яблоке" и добавил, что его возможное расформирование будет большой ошибкой.
Заместитель Митрохина Андрей Бабушкин отметил, что никаких предусмотренных уставом оснований для расформирования столичного "Яблока" нет. Он заявил, что отделение не принимало решений, наносящих ущерб партии, оно "работоспособное, регулярно собирается и проводит партийную линию".
Главным оппонентом Митрохина в борьбе за лидерство в московском "Яблоке" выступает бывший муниципальный депутат Максим Кац. Он еще в 2016 году привлек в партию своих сторонников, чтобы изменить работу московского отделения. Митрохин назвал это "рейдерским захватом". Источники РБК не стали прогнозировать, кто сменит Митрохина, отметив, что "Яблоко" заинтересовано в "демократичных и конкурентных" выборах.
Напомним, конфликт между федеральным руководством партии и главой московского отделения обнажился во время внутрипартийных праймериз по выдвижению кандидатов в мэры Москвы. Во втором туре победил глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, но позже снял свою кандидатуру в пользу Митрохина, занявшего второе место.
В итоге "Яблоко" вернулось к согласованию кандидата в мэры и отказалось выдвигать московского лидера из-за того, что критиковал процедуру праймериз и федеральное руководство. Исполком партии предложил московских коллег поддержать кандидатуру главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой, которая заняла на праймериз только четвертое место.
Однако столичное "Яблоко" дважды проголосовало
за Митрохина, и он уже подал документы в Мосгоризбирком. Партия приостановила его выдвижение, однако в избиркоме заявили, что Митрохин сдал все необходимые бумаги и на данном этапе вопросов к нему нет. Сам политик подал в суд
на федеральное руководство.