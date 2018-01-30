Жители Подмосковья пожаловались в Генпрокуратуру и Счетную палату на строительство дороги за десятки миллиардов рублей Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как отмечалось ранее, проект



Если фактический трафик автотранспорта будет соответствовать прогнозам концессионера и составит от 24,6 до 33,8 тысячи автомобилей в сутки, общая сумма возмещения составит 65,6 миллиарда рублей. Таким образом, общие расходы бюджета Московской области на реализацию проекта составят 73,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превысит стоимость строительства. Альтернативная экспертиза проекта автодороги, проведенная РАН, показывает, что реальный трафик будет меньше: 10-13 тысяч машин в сутки, сумма возмещения концессионеру составит 78,3 миллиарда рублей, а общие расходы бюджета Московской области за 11 лет составят более 80 миллиардов рублей. Прямые расходы областного бюджета превысят фактическую стоимость строительства в 2,7-3,1 раза, что можно счесть нецелевым расходованием бюджетных средств в особо крупном размере. По их мнению, на проект следует обратить внимание правоохранительных органов.



Кроме того, трассировка дороги во многих местах затрагивает зоны санитарной охраны водоемов, формирующих источник питьевого водоснабжения столицы и ближайшего Подмосковья, и проходит по территории



Жительница поселка Пирогово Марина Боровских говорит, что жители поселков, чьи интересы затрагивает строительство трассы, готовят бумаги для обращения в суд. "Мы пытались искать общий язык с правительством Московской области, но они просто недоговороспособны. Мы ходили на заседания Общественной палаты Московской области, но поняли, что там тратят наше время впустую. Еще в прошлом году на общественных слушаниях по поводу Генплана поселения Мытищи люди говорили, что нам не нужна ни эта дорога, ни новая жилая застройка, тем более что ее планируется вести во второй зоне санитарной охраны, где вообще нельзя вести жилую застройку. Но нас не слушают, и Генплан в итоге приняли без учета мнения жителей", - говорит она.



В Министерстве транспорта Московской области заявили, что концессионное соглашение отвечает всем требованиям законодательства, а перед согласованием документации по планировке территории автомобильной дороги проводились консультации с общественностью, по результатам которых в документы был внесен ряд существенных изменений. По словам чиновников, проектом предусмотрены мероприятия по сохранению животного и растительного мира, а выбранный вариант трассы является оптимальным с точки зрения минимализации экологического ущерба. Дома, которые окажутся на пути трассы, выкупят по рыночной цене.



Кроме того, в правительстве Московской области заявили, что строительство такой дороги позволит решить проблему с пробками на Ярославском шоссе. А так как близ трассы планируется построить новые жилые поселки, количество жителей, ездящих ежедневно по этой трассе на работу в Москву, вырастет на несколько десятков тысяч человек, и дорога фактически станет дублером МКАД. Построить же дорогу под поселениями экономически просто невозможно, однако власти якобы готовы обсудить компромиссное решение, которое не повлечет удорожания стоимости проекта.



Член Общественной палаты Глеб Кузнецов полагает, что на самом деле власти просто не желают вести диалог с местными жителями. "Небольшая, идущая фактически из ниоткуда в никуда дорога за десятки миллиардов с госгарантией инвестору - в то время когда по стране идет обсуждение пенсионного возраста, а государство говорит о том, что у него не хватает денег, - выглядит плевком в лицо этому самому гражданскому обществу. Сегодня жители говорят, что единственной возможностью достучаться до власти является протестный митинг, и пока они, условно, не перекроют Ярославское шоссе, их не услышат", - заявляет эксперт. Жители Мытищ, а также ряда поселений Мытищинского и Пушкинского районов Московской области намерены обратиться в Счетную палату, Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки соглашения о строительстве новой платной автодороги "Виноградово - Болтино - Тарасовка". Она соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, однако разрежет надвое ряд поселений, часть домов придется снести. Об этом сообщается на портале Znak.com Как отмечалось ранее, проект чрезвычайно привлекателен для инвестора из-за гибких условий. Соглашение заключается без фиксированных сроков строительства и стоимости - она будет определена после утверждения проекта Главгосэкспертизой и может быть увеличена на 50 процентов по решению инвестора. Кроме того, если планы инвестора на выручку не сбудутся, регион восполнит большую часть потерь.Если фактический трафик автотранспорта будет соответствовать прогнозам концессионера и составит от 24,6 до 33,8 тысячи автомобилей в сутки, общая сумма возмещения составит 65,6 миллиарда рублей. Таким образом, общие расходы бюджета Московской области на реализацию проекта составят 73,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превысит стоимость строительства. Альтернативная экспертиза проекта автодороги, проведенная РАН, показывает, что реальный трафик будет меньше: 10-13 тысяч машин в сутки, сумма возмещения концессионеру составит 78,3 миллиарда рублей, а общие расходы бюджета Московской области за 11 лет составят более 80 миллиардов рублей. Прямые расходы областного бюджета превысят фактическую стоимость строительства в 2,7-3,1 раза, что можно счесть нецелевым расходованием бюджетных средств в особо крупном размере. По их мнению, на проект следует обратить внимание правоохранительных органов.Кроме того, трассировка дороги во многих местах затрагивает зоны санитарной охраны водоемов, формирующих источник питьевого водоснабжения столицы и ближайшего Подмосковья, и проходит по территории Хлебниковского и Пироговского лесопарков , фактически оставшихся единственными крупными лесными массивами в северной части ближайшего Подмосковья. Часть близлежащих домов пойдет под снос, а сама трасса разделит их надвое, фактически разрушив цельное поселение. Обращения в администрацию Московской области результатов не дают, несмотря на рекомендации Общественной палаты РФ, отрицательные заключения Роспотребнадзора и отсутствие согласований Комитета лесного хозяйства и других контрольных органов.Жительница поселка Пирогово Марина Боровских говорит, что жители поселков, чьи интересы затрагивает строительство трассы, готовят бумаги для обращения в суд. "Мы пытались искать общий язык с правительством Московской области, но они просто недоговороспособны. Мы ходили на заседания Общественной палаты Московской области, но поняли, что там тратят наше время впустую. Еще в прошлом году на общественных слушаниях по поводу Генплана поселения Мытищи люди говорили, что нам не нужна ни эта дорога, ни новая жилая застройка, тем более что ее планируется вести во второй зоне санитарной охраны, где вообще нельзя вести жилую застройку. Но нас не слушают, и Генплан в итоге приняли без учета мнения жителей", - говорит она.В Министерстве транспорта Московской области заявили, что концессионное соглашение отвечает всем требованиям законодательства, а перед согласованием документации по планировке территории автомобильной дороги проводились консультации с общественностью, по результатам которых в документы был внесен ряд существенных изменений. По словам чиновников, проектом предусмотрены мероприятия по сохранению животного и растительного мира, а выбранный вариант трассы является оптимальным с точки зрения минимализации экологического ущерба. Дома, которые окажутся на пути трассы, выкупят по рыночной цене.Кроме того, в правительстве Московской области заявили, что строительство такой дороги позволит решить проблему с пробками на Ярославском шоссе. А так как близ трассы планируется построить новые жилые поселки, количество жителей, ездящих ежедневно по этой трассе на работу в Москву, вырастет на несколько десятков тысяч человек, и дорога фактически станет дублером МКАД. Построить же дорогу под поселениями экономически просто невозможно, однако власти якобы готовы обсудить компромиссное решение, которое не повлечет удорожания стоимости проекта.Член Общественной палаты Глеб Кузнецов полагает, что на самом деле власти просто не желают вести диалог с местными жителями. "Небольшая, идущая фактически из ниоткуда в никуда дорога за десятки миллиардов с госгарантией инвестору - в то время когда по стране идет обсуждение пенсионного возраста, а государство говорит о том, что у него не хватает денег, - выглядит плевком в лицо этому самому гражданскому обществу. Сегодня жители говорят, что единственной возможностью достучаться до власти является протестный митинг, и пока они, условно, не перекроют Ярославское шоссе, их не услышат", - заявляет эксперт.



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