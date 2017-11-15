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Бирюлево и еще четыре района Москвы получат собственную линию метро из шести станций
29 марта 2018 г. | Время публикации 19:53
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Шесть станций появятся на новой Бирюлевской линии метро, которая охватит пять районов на юге и юго-востоке Москвы. Благодаря этой ветке метро придет в Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево, сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

"Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки. Один из них - Бирюлево. Сегодня при сооружении Большой кольцевой линии метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район", - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на Бирюлевской линии появятся станции "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево Восточное" и "Бирюлево Западное". От Большого кольца метро протянутся еще три радиальные линии - уже строящаяся Кожуховская, Рублево-Архангельская, которая возьмет начало от станции БКЛ "Улица Народного Ополчения", а также линия до Троицка через Коммунарку в Новой Москве.

В Бирюлево также давно обещают провести линию скоростного трамвая. В конце прошлого года в департаменте строительства Москвы сообщили, что возведение линии с эстакадой от станции метро "Пражская" в Бирюлево Западное и северную часть Бирюлево Восточного начнется в 2018 году, а открыть движение планируется в 2020-м.
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