Власти Волоколамска заявили о 12-кратном утреннем превышении норм сероводорода

28 марта 2018 г. Начало занятий в школах Волоколамска перенесли на 10 часов утра из-за выброса сероводорода

В ночь с 27-го на 28 марта возле полигона "Ядрово" было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода. Управление образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.