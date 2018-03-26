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Власти Волоколамска заявили о 12-кратном утреннем превышении норм сероводорода
29 марта 2018 г. | Время публикации 10:29
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости
В результате выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" под Волоколамском зафиксировано 12-кратное превышение допустимой концентрации сероводорода, заявил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС.

"Превышение [предельно допустимой концентрации сероводорода] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию", — сказал Вихарев, добавив, что проблема "временная" и превышение "рассосется", а о возможных выбросах власти ранее уже предупреждали. "Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль", — сказал он. По словам чиновника, выбросы сероводорода могут продолжиться, пока не заработает система принудительной утилизации газа, которая должна быть запущена к 15 июня.

Напомним, в ночь с 27-го на 28 марта возле полигона "Ядрово" было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, в результате чего в среду, 28 марта, районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей. При этом, по данным РБК, с наступлением весны запах в Волоколамске может усилиться. А активисты предрекают выбросы свалочного газа по всему Подмосковью.

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