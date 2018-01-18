На линиях московского метро появятся "индивидуальные" поезда

18 января 2018 г. Подсветка на полу и беспроводная зарядка гаджетов могут появиться в новых поездах столичного метро

В поездах метро может появиться дополнительное освещение на полу и беспроводная зарядка гаджетов, а пассажиров будут информировать о загруженности вагонов. Эту информацию будут передавать на гаджеты пассажиров и на экраны.