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На линиях московского метро появятся "индивидуальные" поезда
29 марта 2018 г. | Время публикации 15:23 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН Москва/ Зыков Кирилл
Все поезда московского метро обновят в течение 8-9 лет, при этом на каждой линии они будут "максимально индивидуальными", сообщил в интервью "Российской газете" глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Это будет не одна и та же модель - жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания", - сказал заммэра. Так, пассажиры открытой Филевской линии попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу, поэтому часть сидений будет расположена, как в электричке, по ходу движения.

В этом году подземка получит еще 498 вагонов "Москва", закупка которых началась в прошлом году. Поезда покупаются по контракту жизненного цикла, то есть в течение 30 лет за их состояние полностью отвечает производитель. По словам Ликсутова, в столичном метро обновлено 40 процентов поездов.

Заммэра также сообщил о скором появлении в подземке платных туалетов. "Первый смонтирован в переходе со станции "Библиотека имени Ленина". Компания-победитель сначала поставила одни кабинки, протестировали, они оказались неудобными. Сейчас нашли модель, подходящую для московского метро. Вход в них будет платный, по "Тройке", - сказал Ликсутов. Он уточнил, что это будут модульные и вакуумные, "как в самолете", туалеты, отвечающие "самым высоким гигиеническим требованиям".
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