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"Яблоко" потребовало от мэрии отчетов о строительстве комплексов для раздельного сбора мусора
29 марта 2018 г. | Время публикации 12:27
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Руководитель Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Сергей Митрохин потребовал от мэрии Москвы отчитаться о сортировке и переработке мусора. Как сообщается на сайте партии, до конца следующего года подрядчики по госконтрактам должны построить в столице сортировочные станции и пункты переработки мусора, однако о строительстве ничего не сообщается.

В 2012-2014 годах Москва заключила 9 госконтрактов по уборке мусора, рассчитанных на 15 лет, которые обошлись бюджету в 142 миллиарда рублей. При этом, помимо вывоза и захоронения мусора, одним из требований к подрядчикам стало строительство сортировочных станций и пунктов переработки для раздельного сбора мусора, однако о строительстве таких объектов почти ничего не известно. Проверка ЦАП показала, что из пяти господрядчиков информацию о сортировочном комплексе можно найти только на сайте ООО "Хартия". Судя по описаниям и фото, мусор сортируется вручную. Как происходит переработка отсортированного мусора, фирма не уточняет.

"Поэтому мы запросили у мэрии Москвы подробности, как выполняются эти контракты. Подозреваем, что требования о переработке не выполнены, и на самом деле весь мусор свозится на полигоны в Подмосковье либо сжигается", - отмечает замруководителя Центра, юрист Алексей Карнаухов. Центр запросил у мэрии Москвы адресный перечень станций по сортировке и пунктов переработки мусора, информацию о стадии строительства и собственниках объектов.

Еще одним вопросом, которым задались в Центре антикоррупционной политики, являются предполагаемые места создания сортировочных пунктов, которые предполагается построить в каждом округе. "Зная ситуацию в Кучино, Ядрово, Коломне, Троицке, мы опасаемся аналогичных последствий по всей Москве", - заявил Митрохин. Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора, однако сейчас ситуация обстоит отнюдь не блестяще. По данным Гринпис России, доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам имеют только 8 процентов горожан, тогда как в Подмосковье раздельно собирать мусор могут 77 процентов жителей.

Напомним, проблема с вывозом и переработкой мусора в Московской агломерации существует не первый год, 15 полигонов твердых бытовых отходов для Москвы переполнены, а локальные полигоны не рассчитаны на потоки московского мусора и после года-двух использования для общемосковских нужд также переполняются. Другой источник мусорной проблемы - безудержное строительство жилья: по данным активистов, ни московские, ни областные чиновники при согласовании строек не учитывают вывоз мусора.

Решить мусорную проблему предлагается с помощью целого комплекса мер, первое место среди которых занимает повсеместное внедрение раздельного сбора отходов, которые можно перерабатывать. По словам активистов, пока разделение отходов обязательно только для производств и предприятий торговли и питания, тогда как для граждан сортировка мусора по-прежнему является экзотикой. На кухнях предлагается устанавливать измельчители для отходов животного и растительного происхождения по аналогии с водосчетчиками: граждане, установившие такие измельчители, получат скидку по платежам за ЖКУ. Также предлагается создавать системы компостирования растительных отходов.

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