"Яблоко" потребовало от мэрии отчетов о строительстве комплексов для раздельного сбора мусора

26 марта 2018 г. Экологи опасаются выбросов свалочного газа по всему Подмосковью

По мнению активистов, инциденты со свалкой "Ядрово" и другими свалками могут стать лишь началом масштабной экологической катастрофы. С наступлением весны гниение на свалках усилится и выбросы газа начнутся по всей области.