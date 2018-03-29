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В Подмосковье возбудили уголовное дело после падения лифта с рабочими в шахту
29 марта 2018 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения грузового лифта на заводе в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайтеуправления СКР по Московской области.

28 марта во время нерегламентированного использования лифта между вторым и третьим уровнями производственной площадки оборвался трос подъемного механизма. Кабина лифта упала с высоты не менее 5 метров. Находившиеся там сотрудники предприятия получили различные травмы.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло на заводе в поселке Развилка Ленинского района. По предварительным данным, в результате инцидента у троих рабочих сломаны ноги, а у двоих зафиксированы другие травмы и ушибы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

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