В Подмосковье возбудили уголовное дело после падения лифта с рабочими в шахту Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



28 марта во время нерегламентированного использования лифта между вторым и третьим уровнями производственной площадки оборвался трос подъемного механизма. Кабина лифта упала с высоты не менее 5 метров. Находившиеся там сотрудники предприятия получили различные травмы.



Как сообщалось ранее, ЧП произошло на заводе в поселке Развилка Ленинского района. По предварительным данным, в результате инцидента у троих рабочих сломаны ноги, а у двоих зафиксированы другие травмы и ушибы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).



В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения грузового лифта на заводе в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Московской области.28 марта во время нерегламентированного использования лифта между вторым и третьим уровнями производственной площадки оборвался трос подъемного механизма. Кабина лифта упала с высоты не менее 5 метров. Находившиеся там сотрудники предприятия получили различные травмы.Как сообщалось ранее, ЧП произошло на заводе в поселке Развилка Ленинского района. По предварительным данным, в результате инцидента у троих рабочих сломаны ноги, а у двоих зафиксированы другие травмы и ушибы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).



Предыдущая статья | Следующая статья Новость на Яндекс.карте Развернуть карту

