Москвичам пообещали невиданное транспортное приложение, а к "Парковкам Москвы" добавят частные стоянки

31 октября 2017 г. Власти столицы назвали первые маршруты электробусов

Первые электробусы появятся в столице в следующем году и будут курсировать в том числе до вокзалов и станций метро. Между тем блогеры отмечают, что предполагаемые маршруты обслуживаются троллейбусами, которые будут ликвидированы.