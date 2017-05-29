Москвичам пообещали невиданное транспортное приложение, а к "Парковкам Москвы" добавят частные стоянки

Мобильное приложение для автомобилистов "Парковки Москвы" пополнится информацией о прилегающих капитальных и частных парковках - наземных и подземных. Также для москвичей хотят разработать приложение со "сквозными маршрутами", которое охватит все виды транспорта и сделает пользование ими максимально прогнозируемым и понятным. Об этом в интервью "Российской газете"
рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, обновленное приложение "Парковки Москвы" уже тестируется. "Человек выберет то, что его больше устраивает. На первом этапе приложения водитель будет только видеть места и стоимость стоянок, а на втором постараемся интегрировать эту информацию с возможностью оплаты из одного приложения", - пояснил Ликсутов. По мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов информация в приложении будет пополняться.
Проект "сквозной маршрут", по задумке мэрии, рассчитан для тех случаев, когда между пунктами отправления и назначения нет прямого маршрута городского транспорта. "Приложение по проекту "сквозной маршрут" построит дорогу так, что часть мы проедем на такси, часть на трамвае, часть на автомобиле каршеринга", - пояснил Ликсутов. По этому же приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, "чтобы за весь путь не притронуться к наличным". Сроки запуска приложения пока неизвестны, "так как еще никто в мире в полном объеме пока такого не запустил", отметил глава дептранса.
Коснулся он и темы велопроката: в этом году в столице будет 430 станций со 4,3 тысячами велосипедов, включая электровелосипеды. Цены на прокат не изменятся. Также к началу сезона в прокате могут появиться самокаты, в том числе и электрические. Бесстанционный
же велопрокат запустят лишь при условии оборудования зон, где можно оставить велосипед. "Пока идут переговоры с прокатными компаниями. Наше условие: прокат должен быть цивилизованным, а не просто "где захотел, там и бросил", - подчеркнул заммэра. А до конца года в столице планируется запустить электробусы
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