Карта, позволяющая посещать музеи без билетов и очередей, появится в продаже со 2 апреля Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



Как рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников, партнерами проекта являются 13 музеев и их филиалы, среди которых - галерея Ильи Глазунова, Музей Москвы, мемориальный музей Скрябина, музей советских игровых автоматов, московский литературный музей-центр Паустовского, Музей хоккея, Институт русского реалистического искусства, музей Парка Горького, Дом Гоголя; музей Есенина, музей Тропинина и московских художников его времени, а также музей наивного искусства и Дом Бурганова. В дальнейшем этот список будет дополняться. Карта будет стоить 2150 рублей, тогда как средняя цене билета в кассе музея составляет около 300 рублей.



Карту нужно заказать



Напомним, в августе прошлого года карту лояльности начали продавать в



В Москве появится карта "Музей в подарок", которая позволит проходить в музеи без билетов и очередей. Абонемент, действующий в течение полугода, рассчитан на 10 посещений музеев города. Карту, разработанную агентством "Мосгортур" и департаментом культуры, начнут продавать со 2 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Как рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников, партнерами проекта являются 13 музеев и их филиалы, среди которых - галерея Ильи Глазунова, Музей Москвы, мемориальный музей Скрябина, музей советских игровых автоматов, московский литературный музей-центр Паустовского, Музей хоккея, Институт русского реалистического искусства, музей Парка Горького, Дом Гоголя; музей Есенина, музей Тропинина и московских художников его времени, а также музей наивного искусства и Дом Бурганова. В дальнейшем этот список будет дополняться. Карта будет стоить 2150 рублей, тогда как средняя цене билета в кассе музея составляет около 300 рублей.Карту нужно заказать на сайте Мосгортура , указав фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и телефон. По электронной почте пользователь получит индивидуальный код. Его можно будет назвать в любом учреждении, вошедшем в программу "Музей в подарок", после чего кассир выдаст на руки карту с дизайном, выбранном при оформлении заявки. Пользователям будут доступны карты с изображением Кремля, с надписью "Я люблю Москву", с картой города, со скелетом динозавра и с композицией в стиле супрематизма. Также можно будет получить корпоративную карту "Музей в подарок", выбрав индивидуальный дизайн при заказе от 100 экземпляров. Кроме того, "Мосгортур" будет регулярно составлять тематические маршруты по музеям, вошедшим в программу.Напомним, в августе прошлого года карту лояльности начали продавать в Третьяковской галерее . Персональная карта оформляется на один год и действует в зданиях Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, в Новой Третьяковке и Инженерном корпусе. Участникам программы также предоставляется ряд привилегий, включая отдельный вход во дворе Инженерного корпуса со стороны Малого Толмачевского переулка, бесплатное посещение событий проекта "Четверги допоздна на Крымском Валу", приоритетная покупка билетов и абонементов, а также скидка на экскурсионное обслуживание и товары музейного магазина.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 августа 2017 г. Третьяковская галерея запустила программу лояльности "для друзей музея"

Участникам программы предоставляется ряд привилегий, включая отдельный вход, приоритетная покупка билетов и абонементов, скидка на экскурсии и сувениры. Годовая карта лояльности стоит от двух до ста тысяч рублей.

