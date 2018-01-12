Идея вывоза столичного мусора в соседние регионы не нашла поддержки у властей

В столице рассматривают возможность строительства полигонов для вывоза мусора в других областях, однако руководство и местные жители регионов протестуют против этого. Губернатор Твери объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания, сообщает РБК
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После закрытия нескольких мусорных полигонов в Московской области власти столицы начали прорабатывать вопрос вывоза мусора в соседние регионы
. Как рассказал генеральный директор "МосводоканалНИИпроекта" Михаил Степанов, в качестве одной из возможных "локаций" рассматривается Тверская область, поскольку там довольно назкая плотность населения. Однако власти Тверской области отказались от предложения строительства на их территории новых мусорных полигонов.
В руководстве Тверской области подтвердили отказ от приема столичного мусора. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории", — заявил во вторник, 27 марта, тверской губернатор Игорь Руденя. Протесты против мусорных объектов проходят и в соседних областях, жители которых опасаются появления огромных свалок или вредных предприятий для мусора из столицы.
Так, во Владимирской области жители протестуют против строительства объекта для переработки мусора на границе с Московской областью. Полигон во Владимирской области планирует построить некое ООО "Экотехстрой Владимир". Власти региона утверждают, что в планах значится только строительство мусороперерабатывающего завода, однако местные жители уверены, что полигон запланирован для мусора из Москвы и неоднократно выходили на акции протеста. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в эфире местного телевидения обвинила в антимусорных протестах московских дачников. Между тем уже сейчас во Владимирскую область из Подмосковья вывозится 22 тысячи тонн мусора в год.
Как заявил профессор кафедры прикладной экологии экологического факультета РУДН Александр Хаустов, ситуация с вывозом мусора из Москвы будет ухудшаться, увеличится количество несанкционированных свалок вдоль дорог и в лесах. По его словам, для решения проблемы необходимо строительство современных, высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов: столице необходимо минимум 5–7 таких предприятий, каждое из которых обойдется в 25–30 миллионов евро. Также проблему можно решить за счет раздельного сбора мусора
, уменьшающего количество отходов в десять раз.
На повсеместном внедрении раздельного сбора отходов, которые можно перерабатывать, настаивают и экологи
. По словам активистов, пока разделение отходов обязательно только для производств и предприятий торговли и питания, тогда как для граждан сортировка мусора по-прежнему является экзотикой. На кухнях предлагается устанавливать измельчители для отходов животного и растительного происхождения по аналогии с водосчетчиками: граждане, установившие такие измельчители, получат скидку по платежам за ЖКУ. Также предлагается создавать системы компостирования растительных отходов.