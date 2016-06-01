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Часть кварталов по реновации построят в стиле конструктивизма
29 марта 2018 г. | Время публикации 16:37
Рубрики: Архитектура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Конструктивизм станет основой архитектуры кварталов реновации, в которых сохранились памятники этого стиля. Об этом в эфире радио "Говорит Москва".заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся на портале стройкомплекса.

"Мы хотим найти своеобразный "Конструктивизм 2.0". В районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем. Там, где есть эти объекты, я считаю, да — есть смысл это делать, ведь так сохраняется "память места". В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому", – отметил Кузнецов.

По его мнению, стиль конструктивизма надо развить в новом строительстве, так, чтобы новый стиль продолжал основные идеи, заложенные его создателями. "Ведь этот стиль рождался с похожими идеями и задачами. Это стало уникальной историей для Москвы, ведь мало, где еще есть такое количество объектов конструктивизма. И таких площадок в городе немало ", – заявил Кузнецов. По его словам, одним из примеров таких проектов станут кварталы реновации в Бабушкинском районе. В нем сохранились здания бывшего центра деревни Бабушкино, стиль которых ляжет в основу дизайна всего района.

При этом к конструктивистским поселкам в градостроительном комплексе Москвы относятся без пиетета. Заммэра по строительству Марат Хуснуллин не раз выступал за то, чтобы оставить лишь единицы таких комплексов как пример того, как "нельзя строить". А участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1 (строения 1, 2) включен в перечень стартовых площадок реновации. Сообщалось, что сноса избежит только дом 8, включенный столичными властями в список сохраняемых при реновации зданий. В ответ на протесты активистов руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что здания, попавшие в зону нового строительства, не являются реальными или выявленными объектами культурного наследия.
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