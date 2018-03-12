Власти Москвы в четвертый раз не согласовали пикеты против футбольной фан-зоны МГУ

28 марта 2018 г. Противники фан-зоны возле МГУ подали заявку на массовый пикет

Участники пикета, намеченного на 31 марта у северного вестибюля станции метро "Университет", намерены привлечь внимание к проблемам, которые повлечет за собой 30-дневный фестиваль на Воробьевых горах и монтаж-демонтаж конструкций.