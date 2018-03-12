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Власти Москвы в четвертый раз не согласовали пикеты против футбольной фан-зоны МГУ
29 марта 2018 г. | Время публикации 13:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы в четвертый раз отказались согласовать пикеты студентов против строительства фан-зоны чемпионата мира по футболу вблизи МГУ. Об этом сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru со ссылкой на инициативную группу вуза.

Пикеты планировалось провести 31 марта на выходе из северного вестибюля станции метро "Университет". В официальном ответе префектуры Западного административного округа говорится, что "на указанной территории 31 марта и 1 апреля 2018 года согласовано проведение иного мероприятия". До этого студенты получили отказ от префектуры Юго-Западного округа из-за нарушения сроков подачи документов.

Студенты будут обжаловать отказы. Они считают, что власти Москвы нарушили закон, не предложив альтернативных мест для проведения публичных мероприятий, кроме "гайд-парка" в Сокольниках. По мнению организаторов, своим запретом власти "провоцируют выход недовольных на несанкционированные акции протеста в преддверии чемпионата мира".

Ранее в инициативной группе МГУ заявляли, что если им не разрешат провести пикеты, они найдут "другие способы рассказать москвичам о планах размещения фан-зоны на Университетской площади и всех возможных негативных последствиях". Ранее студенты пытались достучаться до руководства вуза, но безуспешно. Ректор Виктор Садовничий так и не нашел возможности лично встретиться с недовольными, а в деканатах протестующих студентов называют "бандитами" и обвиняют в бунте против государственного строя.

Официальные лица вуза также уверяют, что фан-зона будет организована за пределами территории МГУ, но студенты говорят, что это не так: согласно схеме, зрительская зона целиком займет аллею перед Главным зданием университета, так что ближний край периметра окажется в 110 метрах от ступенек. Инициативная группа обратилась к вице-премьеру и главе оргкомитета ЧМ по футболу Аркадию Дворковичу с просьбой перенести фан-зону.

По мнению студентов, выбранная площадка не соответствует таким критериям FIFA, как "лучшее местоположение", "легко доступное" и "регулярное место проведения публичных мероприятий". Противники фан-зоны также писали президенту FIFA Джанни Инфантино, обращались к послу футбольной федерации Алексею Смертину, передавали петицию в Администрацию президента РФ, но ответов пока не последовало. В оргкомитете "Россия-2018" площадку у МГУ считают идеальным местом для фестиваля болельщиков, которая никому не помешает.
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