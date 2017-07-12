Москвичи скупают огнетушители и опасаются торговых центров после трагедии в Кемерово Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Проверка пожарных дверей в супермаркетах и кинозалах становится новой нормой для москвичей. От того, как работает противопожарная система, теперь зависит — идти в кино с семьей или не идти. Но это "пассивная" безопасность, а есть еще и "активная", поэтому магазины пожарной техники выполняют годовой план уже в марте, а ТСЖ собираются восстанавливать спиленные жильцами пожарные лестницы.



После трагедии в Кемерово в столичных торгово-развлекательных центрах начались проверки, главным предметом которых стали кинозалы на верхних этажах: после ЧП некоторые москвичи решили повременить с походами в кино. Не лучшим образом обстоит дело и в специализированных киноцентрах: в одном из них нет даже запасных пожарных выходов здесь не видно, а во многих кинозалах малой вместимости нет даже обычного второго выхода. Между тем эксперты не исключают, что нынешняя ситуация спасет от сноса старые кинотеатры, которые переоборудуют в те же торгово-развлекательные центры.



"У нас несколько лет закрыт кинотеатр "Баку", - рассказал житель района Аэропорт. - На его месте должны построить многоэтажный ТРЦ, где кино и детский центр, как в Кемерове, сделают на самом верху. Это нам надо? Мы будем требовать пересмотреть проект — оставить нам кинотеатр в исходном виде". В отличие от ТРЦ, эвакуироваться из кинотеатров советской постройки действительно просто: двери находятся прямо на уровне земли и выводят непосредственно на улицу. С другой стороны, переориентировать клиентов исключительно на просмотр кино будет не так-то просто.



Еще одна проблема, которой озаботились москвичи, связана с пожарными лестницами: как показывает проверка офисных зданий, гостиниц и жилых домов, пожарные лестницы очень давно не проверялись и практически неработоспособны. Во многих домах они завалены мусором или просто срезаны. Многие сделали это из-за боязни квартирных воров и элементарной лени. Восстанавливать эти лестницы будет трудно, и аргументом на общем собрании может послужить разве что предписание пожарной инспекции, которую на балконах, как правило, не проводят. Впрочем, некоторые ТСЖ уже решили восстановить систему, хотя обойдется это недешево.



Кроме того, по свидетельствам продавцов, в интернет-магазинах пожарной техники втрое выросли продажи огнетушителей. Популярностью также пользуются так называемые самоспасы — веревочные конструкции, помогающие спуститься из окна здания, и так называемая кошма - покрывало из негорючей ткани, которым можно накрыть источник пожара. Особенно часто самоспасы и огнетушители заказывают люди, живущие в домах выше 17 этажей: тушить пожар в зданиях такой высоты большинство московских пожарных расчетов технически не способны.



Напомним, столичные СМИ еще в прошлом году сообщали, что многие здания торгово-развлекательных центров спланированы После пожара в Кемерово в столичных ТРЦ начались проверки пожарной безопасности, москвичи озаботились проблемой пожарных лестниц и начали скупать огнетушители. Кроме того, не исключено, что инцидент станет поводом для развития столичных кинотеатров старой модели, выбраться из которых намного проще, пишет "Московский комсомолец" Проверка пожарных дверей в супермаркетах и кинозалах становится новой нормой для москвичей. От того, как работает противопожарная система, теперь зависит — идти в кино с семьей или не идти. Но это "пассивная" безопасность, а есть еще и "активная", поэтому магазины пожарной техники выполняют годовой план уже в марте, а ТСЖ собираются восстанавливать спиленные жильцами пожарные лестницы.После трагедии в Кемерово в столичных торгово-развлекательных центрах начались проверки, главным предметом которых стали кинозалы на верхних этажах: после ЧП некоторые москвичи решили повременить с походами в кино. Не лучшим образом обстоит дело и в специализированных киноцентрах: в одном из них нет даже запасных пожарных выходов здесь не видно, а во многих кинозалах малой вместимости нет даже обычного второго выхода. Между тем эксперты не исключают, что нынешняя ситуация спасет от сноса старые кинотеатры, которые переоборудуют в те же торгово-развлекательные центры."У нас несколько лет закрыт кинотеатр "Баку", - рассказал житель района Аэропорт. - На его месте должны построить многоэтажный ТРЦ, где кино и детский центр, как в Кемерове, сделают на самом верху. Это нам надо? Мы будем требовать пересмотреть проект — оставить нам кинотеатр в исходном виде". В отличие от ТРЦ, эвакуироваться из кинотеатров советской постройки действительно просто: двери находятся прямо на уровне земли и выводят непосредственно на улицу. С другой стороны, переориентировать клиентов исключительно на просмотр кино будет не так-то просто.Еще одна проблема, которой озаботились москвичи, связана с пожарными лестницами: как показывает проверка офисных зданий, гостиниц и жилых домов, пожарные лестницы очень давно не проверялись и практически неработоспособны. Во многих домах они завалены мусором или просто срезаны. Многие сделали это из-за боязни квартирных воров и элементарной лени. Восстанавливать эти лестницы будет трудно, и аргументом на общем собрании может послужить разве что предписание пожарной инспекции, которую на балконах, как правило, не проводят. Впрочем, некоторые ТСЖ уже решили восстановить систему, хотя обойдется это недешево.Кроме того, по свидетельствам продавцов, в интернет-магазинах пожарной техники втрое выросли продажи огнетушителей. Популярностью также пользуются так называемые самоспасы — веревочные конструкции, помогающие спуститься из окна здания, и так называемая кошма - покрывало из негорючей ткани, которым можно накрыть источник пожара. Особенно часто самоспасы и огнетушители заказывают люди, живущие в домах выше 17 этажей: тушить пожар в зданиях такой высоты большинство московских пожарных расчетов технически не способны.Напомним, столичные СМИ еще в прошлом году сообщали, что многие здания торгово-развлекательных центров спланированы без учета ЧП , а на мерах безопасности активно экономят сами собственники, забывая про противопожарную систему или же стремясь сэкономить как на проекте, так и на оборудовании. Столь же активно экономят на работах и обслуживании, доверяя их непрофессионалам или же предлагая за обслуживание смехотворные суммы. Экономят и на самих торговых площадях, захламляя пути эвакуации и запирая запасные выходы на ключ.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 июля 2017 г. Собственники крупных ТЦ активно экономят на безопасности посетителей

Как выяснили журналисты, здания многих торговых центров спланированы без учета ЧП, а на мерах безопасности активно экономят сами собственники. Во многих зданиях нет даже навигации, а запасные выходы запирают на ключ.

