Три кинозала в "Меге Белая Дача" и ТЦ на Щелковском шоссе закрыли после проверки пожарной безопасности

29 марта 2018 г. Москвичи скупают огнетушители и опасаются торговых центров после трагедии в Кемерово

После пожара в Кемерово в ТРЦ начались проверки пожарной безопасности, москвичи озаботились проблемой пожарных лестниц и начали скупать огнетушители. Кроме того, не исключено, что инцидент станет поводом для развития кинотеатров.