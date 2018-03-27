Три кинозала в "Меге Белая Дача" и ТЦ на Щелковском шоссе закрыли после проверки пожарной безопасности

Три кинозала из 15 закрыли в подмосковном торговом центре "Мега Белая Дача" из-за проблем с пожарной сигнализацией. "Во время теста нами было обнаружено, что в трех залах при активации пожарной сигнализации не выключился кинопроектор, то есть зрители в зале слышали бы два звуковых сообщения параллельно", - пояснили РИА "Новости"
в управляющей компании IKEA Centres Russia.
Из-за этого в одном из залов кинотеатра "Синема-парк" за 15 минут до начала пришлось отменить премьерный показ блокбастера "Первому игроку приготовиться". Посетителям возвращают деньги за отмененные сеансы. Остальные 12 кинозалов работают в обычном режиме. В пресс-службе отметили, что основные системы пожарной безопасности - сигнализация, система оповещения людей о пожаре, эвакуационные пути, противодымная защита, эвакуационное освещение - работают штатно во всех 15 залах.
Проверки торговых центров с кинозалами проводятся по всей России по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 64 человек. Между тем в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк" ТАСС сообщили, что нарушений у них пока не выявлено. Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям киносети Александра Артамонова рассказала, что проверки проводятся "без закрытия кинотеатров, в нерабочее время".
В пресс-службе сети "Москино", куда входят 13 кинотеатров, сообщили, что по итогам внеплановых проверок "все функционирует и все работает". Там отметили, что эвакуационные двери выхода закрываются с внешней стороны только на ночь, во время сеансов так не делают. Напомним, в кемеровском торговом центре двери кинотеатра были заперты снаружи
ради борьбы с безбилетниками, и зрители не смогли выбраться оттуда, когда начался пожар.
В "Москино" добавили, что технически дверь сконструирована так, чтобы ее легко можно было открыть нажатием и "в случае аварийной ситуации человек мог быстро покинуть помещение". В пресс-службе уточнили, что в зрительных залах кинотеатров находится по четыре аварийных двери.
Проверка пожарной безопасности также привела к закрытию торгового центра "Маркет Град" на Щелковском шоссе, дом 100. Правда, в ГУ МЧС подчеркнули, что она никак не связана с проверками торговых центров после трагедии в Кемерово. Госпожнадзор проводил внеплановую инспекцию в "Маркет Граде" еще в феврале и предписал устранить нарушения, однако требование не было выполнено. В результате деятельность торгового центра приостановлена по решению Измайловского районного суда, сообщает РБК
.
По тому же адресу находится ТЦ "Щелково", работающий с середины 90-х в здании бывшего завода "Хроматрон". "Комсомольской правде"
там сказали, что комплекс не работает только два дня - 28 и 29 марта, причем объяснили это внеплановой проверкой пожарной безопасности именно в связи с трагедией в Кемерово. Сотрудники ТЦ пишут в соцсетях, что "Щелково" закрыли на три месяца, а охранники, с которыми пообщался продюсер радиостанции Business FM
, вообще говорят, что центр снесут.