Власти Волоколамского района на фоне многотысячного митинга местных жителей решили ввести режим ЧС

Вечером в четверг, 29 марта, в подмосковном Волоколамске тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг возле здания городской администрации. Участники акции требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами сероводорода со свалки "Ядрово". По мнению горожан, власти занижают показатели по загрязнению воздуха. На заседании в администрации решался вопрос о том, вводить ли режим ЧС, сообщает "Дождь"
.
В разгар митинга к протестующим вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации. По его словам, местные власти 30 марта уведомят об этом Комиссию по чрезвычайным ситуациям Московской области, после чего начнут процедуру введения ЧС, сообщают"Ведомости"
. Собравшиеся встретили эти обещания криками "Ура", отмечает "Дождь".
Как рассказал "Ведомостям"
местный активист Артем Любимов, на площади возле горадминистрации собрались около шести тысяч человек. Жители требовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации, отметил собеседник издания.
"Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района, - пояснил Любимов. - Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз".
Ранее в четверг Вихарев сообщил
о 12-кратном превышении допустимой концентрации сероводорода в результате выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" под Волоколамском. При этом чиновник уверял, что проблема "временная" и превышение "рассосется". Он отмечал, что выбросы сероводорода могут продолжиться, пока не заработает система принудительной утилизации газа, которая должна быть запущена к 15 июня.
Кроме того, президент РАН Александр Сергеев на общем собрании академии в четверг рассказал, что несколько дней назад в Российскую академию наук позвонил представитель администрации президента и попросил решить вопрос с полигоном "Ядрово", передает РБК
. "Интересный момент у меня был. Мне позвонили из администрации президента несколько дней назад с вопросом, знаем ли мы в академии наук, что творится в Волоколамске? Ну, говорю, знаем. А почему вы ничего не предлагаете? Задача-то научная", - передал содержание разговора глава РАН.
При этом Сергеев указал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но сейчас из-за отсутствия денег это сделать нельзя, поэтому проблему надо решать как-то иначе. "Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их, чтобы мы сами видели проблемы и выходили бы с вариантами их решения", - добавил глава РАН.
На прошлой неделе более 300 человек обратились за медицинской помощью в связи с выбросами на свалке "Ядрово". Дети и взрослые жаловались на общее недомогание, повышенную утомляемость, тошноту, головные боли, у некоторых детей отмечалось кровотечение из носа. Шестеро детей были госпитализированы. Позже врачи заявили, что связи между плохим самочувствием людей и выбросами нет, а у пациентов фиксируются только характерные весенние заболевания.