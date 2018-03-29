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Власти Волоколамского района на фоне многотысячного митинга местных жителей решили ввести режим ЧС
29 марта 2018 г. | Время публикации 21:49 | Последние изменения 22:25
Рубрики: Экология  
 
vk.com / "Зеленый" Волоколамск
Вечером в четверг, 29 марта, в подмосковном Волоколамске тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг возле здания городской администрации. Участники акции требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами сероводорода со свалки "Ядрово". По мнению горожан, власти занижают показатели по загрязнению воздуха. На заседании в администрации решался вопрос о том, вводить ли режим ЧС, сообщает "Дождь".

В разгар митинга к протестующим вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации. По его словам, местные власти 30 марта уведомят об этом Комиссию по чрезвычайным ситуациям Московской области, после чего начнут процедуру введения ЧС, сообщают"Ведомости". Собравшиеся встретили эти обещания криками "Ура", отмечает "Дождь".

Как рассказал "Ведомостям" местный активист Артем Любимов, на площади возле горадминистрации собрались около шести тысяч человек. Жители требовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации, отметил собеседник издания.

"Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района, - пояснил Любимов. - Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз".

Ранее в четверг Вихарев сообщил о 12-кратном превышении допустимой концентрации сероводорода в результате выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" под Волоколамском. При этом чиновник уверял, что проблема "временная" и превышение "рассосется". Он отмечал, что выбросы сероводорода могут продолжиться, пока не заработает система принудительной утилизации газа, которая должна быть запущена к 15 июня.

Кроме того, президент РАН Александр Сергеев на общем собрании академии в четверг рассказал, что несколько дней назад в Российскую академию наук позвонил представитель администрации президента и попросил решить вопрос с полигоном "Ядрово", передает РБК. "Интересный момент у меня был. Мне позвонили из администрации президента несколько дней назад с вопросом, знаем ли мы в академии наук, что творится в Волоколамске? Ну, говорю, знаем. А почему вы ничего не предлагаете? Задача-то научная", - передал содержание разговора глава РАН.

При этом Сергеев указал, что можно было бы предложить построить современный завод по переработке отходов, но сейчас из-за отсутствия денег это сделать нельзя, поэтому проблему надо решать как-то иначе. "Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их, чтобы мы сами видели проблемы и выходили бы с вариантами их решения", - добавил глава РАН.

На прошлой неделе более 300 человек обратились за медицинской помощью в связи с выбросами на свалке "Ядрово". Дети и взрослые жаловались на общее недомогание, повышенную утомляемость, тошноту, головные боли, у некоторых детей отмечалось кровотечение из носа. Шестеро детей были госпитализированы. Позже врачи заявили, что связи между плохим самочувствием людей и выбросами нет, а у пациентов фиксируются только характерные весенние заболевания.
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