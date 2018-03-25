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Уволился директор полигона "Воловичи" под Коломной, где разогнали лагерь протестующих жителей
29 марта 2018 г. | Время публикации 17:10
Рубрики: Экология  
 
Елена Свиридова / YouTube
Директор мусорного полигона "Воловичи" под Коломной, закрытия которого требуют местные жители, уволился по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте Коломенского городского округа. Новый руководитель полигона будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании.

Жители Коломны с 25 марта ежедневно устраивали протесты против ввоза иногороднего мусора на свалку "Воловичи", блокируя мусоровозы. "Люди требуют лишь одного - чтобы московский мусор сюда не ехал, поскольку мощность полигона превышается в 20 раз, соответственно, все технологические процессы нарушены, и эта химическая бомба растет на глазах", - пояснил радиостанции "Коммерсант FM" представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.

Вечером 28 марта к полигону приехал ОМОН, было задержано, по разным данным, от трех до 30 человек, включая женщину с ребенком. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заявил, что мероприятие около полигона "переросло, скажем так, в посиделки".

Он пояснил, что участники акции "завезли дрова, разжигают костры на обочине, поставили биотуалет, организовали палатку, то есть начинаются действия, которые мешают нормальной деятельности и создают опасность для проезжающих машин. Именно поэтому со стороны УВД было принято решение о наведении порядка на территории силами полиции".

Вечером 28 марта Лебедев встретился с инициативной группой жителей и пообещал, что расширения полигона не будет. "Место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском городском округе. Там, где полигон не будет беспокоить жителей", - сказал он. До конца недели ввоз мусора из Москвы будет ограничен. 30 марта будет готова "дорожная карта" по вопросу дальнейшей эксплуатации "Воловичей" до закрытия полигона.

В конце апреля фирма-подрядчик представит проект рекультивации свалки, которая начнется в 2019 году. Информация будет размещена на официальном сайте администрации. На 14 мая запланированы публичные обсуждения. Затем проект передадут на государственную экологическую экспертизу. В ближайшее время к работе на полигоне приступят голландские специалисты. После их оценки ситуации будет определен возможный способ дегазации.

По словам Лебедева, систему принудительной дегазации планируется запустить к июлю, ее возведение будет стоить примерно 200 миллионов рублей. К концу 2018 года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат - опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, передает ТАСС.

Полигон "Воловичи" вблизи одноименной деревни Коломенского городского округа работает с 1990 года, его площадь составляет 22 гектара. Свалка изначально принимала только местный мусор, но после закрытия полигонов в Подмосковье нагрузка резко увеличилась. По словам местных жителей, за полгода "Воловичи" разрослись "в десятки раз", мусорные кучи видно из домов, стоящих на расстоянии пяти километров.
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