Уволился директор полигона "Воловичи" под Коломной, где разогнали лагерь протестующих жителей

28 марта 2018 г. Под Коломной на четвертые сутки акции против полигона "Воловичи" начались задержания

Как рассказала член инициативной группы протестующих, были задержаны две участницы рабочей группы, сформированной накануне для встречи с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым. Одну из них задержали с 11-летней дочерью.