Уволился директор полигона "Воловичи" под Коломной, где разогнали лагерь протестующих жителей

Директор мусорного полигона "Воловичи" под Коломной, закрытия которого требуют местные жители, уволился по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте
Коломенского городского округа. Новый руководитель полигона будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании.
Жители Коломны с 25 марта ежедневно устраивали протесты против ввоза иногороднего мусора на свалку "Воловичи", блокируя мусоровозы
. "Люди требуют лишь одного - чтобы московский мусор сюда не ехал, поскольку мощность полигона превышается в 20 раз, соответственно, все технологические процессы нарушены, и эта химическая бомба растет на глазах", - пояснил радиостанции "Коммерсант FM"
представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.
Вечером 28 марта к полигону приехал ОМОН, было задержано, по разным данным, от трех до 30 человек
, включая женщину с ребенком. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заявил
, что мероприятие около полигона "переросло, скажем так, в посиделки".
Он пояснил, что участники акции "завезли дрова, разжигают костры на обочине, поставили биотуалет, организовали палатку, то есть начинаются действия, которые мешают нормальной деятельности и создают опасность для проезжающих машин. Именно поэтому со стороны УВД было принято решение о наведении порядка на территории силами полиции".
Вечером 28 марта Лебедев встретился с инициативной группой жителей и пообещал, что расширения полигона не будет. "Место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском городском округе. Там, где полигон не будет беспокоить жителей", - сказал он. До конца недели ввоз мусора из Москвы будет ограничен. 30 марта будет готова "дорожная карта" по вопросу дальнейшей эксплуатации "Воловичей" до закрытия полигона.
В конце апреля фирма-подрядчик представит проект рекультивации свалки, которая начнется в 2019 году. Информация будет размещена на официальном сайте администрации. На 14 мая запланированы публичные обсуждения. Затем проект передадут на государственную экологическую экспертизу. В ближайшее время к работе на полигоне приступят голландские специалисты. После их оценки ситуации будет определен возможный способ дегазации.
По словам Лебедева, систему принудительной дегазации планируется запустить к июлю, ее возведение будет стоить примерно 200 миллионов рублей. К концу 2018 года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат - опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, передает ТАСС.
Полигон "Воловичи" вблизи одноименной деревни Коломенского городского округа работает с 1990 года, его площадь составляет 22 гектара. Свалка изначально принимала только местный мусор, но после закрытия полигонов в Подмосковье нагрузка резко увеличилась. По словам местных жителей, за полгода "Воловичи" разрослись "в десятки раз", мусорные кучи видно из домов, стоящих на расстоянии пяти километров.