

Муниципальный депутат Мещанского района напал на художницу из-за мастерской Рубрики: Происшествия





"Я объяснила, что мы художники, показала холст и краски, Андрей сообщил, что мы следуем в мастерскую, находящуюся в этом доме", — рассказывает художница. По ее словам, мужчина стал вести себя агрессивно и заявил, что они не имеют право находиться на "его территории", после чего схватил женщину за пальто и начал выволакивать из арки в сторону калитки. В ответ на требование предъявить документы в подтверждение своих слов неизвестный схватил женщину за шарф и начал тянуть.



"Я закричала, зовя на помощь. Тогда мужчина что есть силы дёрнул за удушающий меня шарф — я чуть не упала на землю, в шее была адская боль, я плакала от боли и ужаса происходящего. На крик стали выходить жители дома, прохожие останавливались и заглядывали в калитку", — пояснила Батова. После того, как жертва вызвала полицию, неизвестный заявил, что будет все отрицать и заявит, что на него напали, желая ограбить.



По фотографии, которую успела сделать жертва, художники выяснили, что нападавшим является Александр Закускин — член партии "Единой России", депутат и глава совета депутатов Мещанского района Москвы. Кроме того, другие художники рассказали, что депутат не впервые нападает на них и уже неоднократно пытался "досадить художникам", сообщая о них в пожарную инспекцию и другие уполномоченные органы.



"Сейчас он угрожает Андрею Смирнову, пуская в ход все свои связи и обвиняя художника в клевете по статье УК. Я очень надеюсь, что видеозапись из этой злополучной арки сохранилась и ее никуда не "потеряют" представители закона", - заключила художница. По ее словам, отделение полиции Мещанского района отказывается сообщать о стадии рассмотрения заявления, поданного по факту инцидента, и потерпевшую отправляют к разным участковым полицейским, связаться с которыми не удается. Художница Елена Батова сообщила о нападении на нее главы Мещанского муниципального округа, члена партии "Единая Россия" Александра Закускина. Как написала потерпевшая на своей странице в Facebook , нападение произошло в понедельник, 26 марта, когда она шла на занятия живописью в мастерскую Союза художников по адресу: Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 1. В арке дома ее встретил преподаватель Андрей Смирнов, однако вскоре к ним подъехал автомобиль, из которого вышел "мужчина в очках" и преградил дорогу художникам."Я объяснила, что мы художники, показала холст и краски, Андрей сообщил, что мы следуем в мастерскую, находящуюся в этом доме", — рассказывает художница. По ее словам, мужчина стал вести себя агрессивно и заявил, что они не имеют право находиться на "его территории", после чего схватил женщину за пальто и начал выволакивать из арки в сторону калитки. В ответ на требование предъявить документы в подтверждение своих слов неизвестный схватил женщину за шарф и начал тянуть."Я закричала, зовя на помощь. Тогда мужчина что есть силы дёрнул за удушающий меня шарф — я чуть не упала на землю, в шее была адская боль, я плакала от боли и ужаса происходящего. На крик стали выходить жители дома, прохожие останавливались и заглядывали в калитку", — пояснила Батова. После того, как жертва вызвала полицию, неизвестный заявил, что будет все отрицать и заявит, что на него напали, желая ограбить.По фотографии, которую успела сделать жертва, художники выяснили, что нападавшим является Александр Закускин — член партии "Единой России", депутат и глава совета депутатов Мещанского района Москвы. Кроме того, другие художники рассказали, что депутат не впервые нападает на них и уже неоднократно пытался "досадить художникам", сообщая о них в пожарную инспекцию и другие уполномоченные органы."Сейчас он угрожает Андрею Смирнову, пуская в ход все свои связи и обвиняя художника в клевете по статье УК. Я очень надеюсь, что видеозапись из этой злополучной арки сохранилась и ее никуда не "потеряют" представители закона", - заключила художница. По ее словам, отделение полиции Мещанского района отказывается сообщать о стадии рассмотрения заявления, поданного по факту инцидента, и потерпевшую отправляют к разным участковым полицейским, связаться с которыми не удается.



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