118 зон отдыха у воды откроется в столице с 1 июня

4 мая 2018 г. Три бассейна и 25 зон отдыха откроются летом в столичных парках

Два стационарных бассейна будут работать в парке "Сокольники", еще один понтонный бассейн откроется в парке "Фили". Кроме того, москвичей ждут 25 зон отдыха, в том числе у воды, и необычные развлечения в парках.