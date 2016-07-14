118 зон отдыха у воды откроется в столице с 1 июня

С 1 июня по 1 сентября в Москве будет открыто 118 зон отдыха у воды: 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 места отдыха около водоемов. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев. Его слова приводятся на портале мэра и правительства столицы
.
C 1 июня купание в Москве разрешено в зонах отдыха Большой Садовый пруд (ул. Большая Академическая, д.38а), пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д. 5-7), озеро Белое (ул. Заозерная, д. 2-6), Тропарево (ул. Академика Виноградова, д. 12), Мещерское (ул. Воскресенская, д .5-31), Серебряный Бор - 2 (ул. Таманская, д. 44), Серебряный Бор - 3 (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора), Строгинская пойма (ул. Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки), Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект), озеро Черное (Зеленоград, 6-й мкрн) и Школьное озеро (Зеленоград, 10-й мкрн).
Открытые летние бассейны
будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в "Лужниках". Кроме того, детский бассейн планируется открыть в Измайловском парке. Также завершилось благоустройство трех зон отдыха у воды - Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцево и пляжа "Левобережный", на реконструкции находится еще семь зон отдыха (пляжный комплекс "Бич клаб", пруды на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке).
Между тем столице по-прежнему не хватает
разрешенных пляжей с купанием: большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться запрещено
. Для предотвращения таких случаев эксперты рекомендуют доработать стратегию патрулирования купальных зон, однако отучить горожан от купания в запрещенных местах не удается. Сами отдыхающие утверждают, что их куда больше беспокоит состояние пляжей и туалетов, а также нечастое присутствие спасателей.