Еще одна женщина скончалась в частной клинике после косметологической процедуры

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24 мая 2018 г. Причиной смерти трех пациенток в клинике пластической хирургии стала неизвестная инфекция

Три пациентки, скончавшиеся в апреле в столичной клинике пластической хирургии, умерли от инфекции, происхождение которой предстоит установить. Экспертиза медикаментов в клинике займет не менее 40 дней.

14 мая 2018 г. В клинике пластической хирургии в центре столицы обнаружили еще два случая смерти пациентов

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