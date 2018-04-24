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Еще одна женщина скончалась в частной клинике после косметологической процедуры
29 мая 2018 г. | Время публикации 19:00 | Последние изменения 19:40
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку по факту смерти пациентки в частной клинике на северо-западе столицы. По данным ведомства, 23 мая 51-летняя женщина делала в клинике косметологическую процедуру, после которой почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Пациентку доставили в больницу, где она скончалась 27 мая. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Как пишет "Московский комсомолец", погибшая женщина - уроженка Смоленской области, получившая гражданство США. Газета отмечает, что она и ранее делала пластические операции, а в Москву прилетела на очередной цикл процедур.

Клиника находится на улице Берзарина, уточняет издание. По его данным, женщина планировала за один день сделать липосакцию, увеличить ягодицы и скорректировать носогубные складки. Вскоре после операции пациентка впала в кому. Перед смертью у нее развился геморрагический шок, нарушилась свертываемость крови и возникла полиорганная недостаточность, сообщает МК. Росздравнадзор проводит проверку.

Это уже пятая "жертва красоты" за последние месяцы. 15 апреля 32-летняя женщина скончалась во время пластической операции на груди в частной клинике "Триумф Палас" в Чапаевском переулке. 25 апреля после повторной ринопластики скончалась 29-летняя пациентка клиники "Медланж" на Троицкой улице. Позже стало известно о смерти еще как минимум двух пациенток этого учреждения.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко назвал причиной смерти трех пациенток "Медланжа" инфекцию. Ведомство проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. Кроме того, Росздравнадзор предостерег от проведения косметологических услуг на дому или не по адресу, указанному в медицинской лицензии.

Специалисты отметили, что в последнее время врачи регистрируют рост числа осложнений у пациентов косметологических клиник и салонов. Речь чаще всего идет о воспалительных и аллергических реакциях, гнойных абсцессах, язвах и дефектах кожных покровов.
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