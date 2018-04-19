Илья Яшин предложил Дмитрию Гудкову провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

29 мая 2018 г. "Левада-Центр": конкуренты Собянина на выборах мэра соберут не больше 10%

Рейтинг столичного градоначальника в связи с грядущими выборами составляет 34%, тогда как показатель его потенциальных конкурентов не превышает 1%. Шансов выиграть выборы в условиях отсутствия конкуренции у оппозиции нет.

25 апреля 2018 г. "Яблоко" допустило участие Гудкова в своих праймериз по кандидату в мэры Москвы, но не Яшина