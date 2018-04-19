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Илья Яшин предложил Дмитрию Гудкову провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра
29 мая 2018 г. | Время публикации 11:42
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Муниципальный депутат Илья Яшин предложил экс-депутату Дмитрию Гудкову пойти на праймериз, чтобы выдвинуть единого кандидата против действующего мэра Москвы Сергея Собянина. Такое заявление Яшин сделал в видеобращении, опубликованном в Facebook.

"Я считаю, что на выборы должен идти тот из нас, кто лучше в данный момент подготовлен, сильнее и может наиболее эффективно противостоять действующему мэру и "Единой России". Определить это можно через праймериз", — сказал Яшин. Он призвал Гудкова "решиться", и гарантировал всестороннюю поддержку, в случае победы Гудкова. В случае же своей победы он намерен рассчитывать на поддержку Гудкова

"Я согласен! И схему тебе предложил уже давно: три тура, максимальное привлечение всех заинтересованных сторон, а не одного Навального. Ты почему-то позабыл об этом и теперь на всех площадках рассказываешь, что я от праймериз отказался, а ты готов и поддержишь победителя", - ответил Гудков, напомнив, что "праймериз имеют смысл, только если в них участвуют все кандидаты с нашего фланга". По его словам, на праймериз партии "Яблоко" "голосуют даже не тысячи, а сотни человек".

Ранее социологи Левада-центра провели исследование, посвященное предстоящим выборам мэра Москвы, на которых предполагаемый рейтинг действующего мэра Сергея Собянина составил 34%, тогда как показатель его потенциальных конкурентов, включая Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%. Политологи отмечают, что москвичи "по умолчанию" не представляют никого другого в качестве мэра из-за отсутствия открытой политической конкуренции, а соперники мэра вряд ли наберут больше 10%, даже если будут отмечать объективные недостатки "собянинского правления".

Одной из причин этого стало то, что представители оппозиции не сумели договориться о единых праймериз для выдвижения кандидата в мэры Москвы, а отданные за разных кандидатов голоса не помогут оппозиции заявить о себе. Кроме того, в партии "Единая Россия" заявили, что не намерены помогать оппозиционным кандидатам в прохождении муниципального фильтра.

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