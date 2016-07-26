Главу подмосковных Котельников обвинили в мошенничестве с землей на 115 миллионов рублей

26 июля 2016 г. В Котельниках решили воскресить заброшенные рельсы, на которых обосновались дачники

Железная дорога в НСТ "Горняк" не использовалась несколько десятилетий, но вдруг приобрела важное стратегическое значение. По путям собираются возить грузы на предприятия. Построенные вплотную дома мешают.