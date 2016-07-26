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Главу подмосковных Котельников обвинили в мошенничестве с землей на 115 миллионов рублей
29 мая 2018 г. | Время публикации 10:06
Рубрики: Криминал  
 
Глава городского округа Котельники Польникова Ирина Викторовна | Официальный сайт городского округа Котельники
Главе городского округа Котельники предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области, начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять человек путем обмана приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества "Горняк".

Следствие установило, что к этому была причастна и глава Котельников. Ущерб от преступления составил 115 миллионов рублей. Главу городского округа поместили под домашний арест. Имя обвиняемой не называется, на сайте администрации Котельников сообщается, что с 2014 года городской округ возглавляет Ирина Польникова.

Это не первый скандал, связанный с некоммерческим садовым товариществом "Горняк". В 2016 году жители товарищества выступили за право жить в домах, построенных вплотную к заброшенным рельсам. Спустя десятилетия ветка вдруг приобрела "важное стратегическое значение", и ее начали восстанавливать. Мешающие дома требуют снести или перестроить. Как заявил замгендиректора Лыткаринского предприятия, которому принадлежат пути, жители "Горняка" осознанно шли на неудобства, покупая участки рядом с рельсами. А в местной администрации заявили, что некоторые дачники занимались самозахватом и засыпали пути грунтом.

Владельцы домов, многие из которых жили в товариществе постоянно, заявили, что по документам земля не обладала обременением. Железная дорога не использовалась несколько десятилетий, не значилась ни в кадастровых картах, ни в генплане города. По решению транспортной прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта использовать пути запрещено, но техника, по словам дачников, ездила почти каждый день вблизи домов, хотя рельсы находятся в "ужасном состоянии". Жалобу жителей пообещали передать в прокуратуру, однако о разрешении конфликта ничего не известно.

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