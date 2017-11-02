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Четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье начнут строить до весны 2019 года
29 мая 2018 г. | Время публикации 15:21
Рубрики: Экология  
 
Агенство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Четыре завода по термической обработке отходов начнут строить в Московской области в период с лета 2018 года по весну 2019 года. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "РТ-Инвест", строительство первого завода в Воскресенске планируют начать "в самое ближайшее время" - летом 2018 года.

Собеседник агентства также пояснил, что строительство в Наро-Фоминском городском округе начнется осенью 2018 года, объекты в Ногинске и Солнечногорске начнут строить зимой-весной 2019 года. По его словам, при разработке проектной документации учитываются рекомендации "заинтересованной общественности". Ранее сообщалось, что в 2021 году будут введены в строй первые два предприятия, остальные должны быть запущены в 2022 году. Суммарно предприятия будут обрабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год.

Ранее сообщалось, что МСЗ в Воскресенском районе будет расположен вблизи деревни Свистягино. К 2023 году четыре предприятия смогут утилизировать около 33% коммунального мусора, который образуется в Московской области ежегодно, а разработчики обязаны будут создать дополнительные точки мониторинга на границе санитарно-защитной зоны, ужесточить требования к контролю отходов и проводить анализ фонового загрязнения окружающей среды, характерного для подобных объектов. Между тем активистов насторожило то, что конкурс на строительство заводов проводился в интересах единственного участника, к тому же не имеющего опыта работы в строительстве и работы с отходами.

Жители деревни также неоднократно протестовали против строительства завода, перекрывая Новорязанское шоссе в районе деревни Степанщино. "Жители вышли на федеральную трассу М5 "Урал", так как устали от того, что их не слышат", - сообщил в Facebook житель Воскресенска Алексей Холкин. По его словам, инвестор, который планирует построить мусоросжигательный завод в 800 метрах от домов деревни, начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. Разного рода общественные слушания и митинги не приносят никакого результата.

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