Четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье начнут строить до весны 2019 года

16 мая 2018 г. Главгосэкспертиза одобрила проект скандального мусоросжигательного завода в Воскресенском районе

Строительство завода начнется нынешним летом, разработчики обязаны будут создать точки мониторинга на границе санитарно-защитной зоны, ужесточить требования к контролю отходов и проводить анализ загрязнения окружающей среды.