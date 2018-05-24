В столичные школы запретят проносить ряд предметов

Власти Москвы намерены принять нормативные акты, ограничив пронос в школы ряда предметов ради обеспечения безопасности. Об этом в ходе съезда уполномоченных по правам ребенка сообщил заместитель директора департамента образования Москвы Игорь Павлов, которого цитирует ТАСС.
"Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы внутренними локальными актами в школах запретить, ввести ограничения проноса запрещенных предметов в образовательную организацию, под роспись родителей и всех участников образовательного процесса доводить это еще на моменте входа в образовательную организацию", - сказал он. Какие именно предметы запретят проносить в школы, Павлов не уточнил, но отметил, что охранники в московских школах снабжены ручными металлодетекторами.
Проблема обеспечения безопасности детей обсуждается в ходе съезда на специальной секции, в работе которой принимает участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Этот вопрос вновь привлек внимание после того, как в школе 1571 на северо-западе Москвы произошел конфликт, в результате которого 16-летний подросток получил ножевое ранение от одноклассника
. Во время опроса ребенок сообщил следователям, что все произошло случайно.
Однако посетивший школу уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что участники инцидента - "сложные" подростки: впоследствии стало известно, что подросток, принесший в школу нож, страдал от насмешек одноклассников из-за невысокого роста, и демонстрировал нож, заставляя дразнивших смолчать. Сообщалось, что в ходе расследования планируется выяснить, как подростку удалось пронести в школу нож, а также проверят условия жизни и воспитания в семье.