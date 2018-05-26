Суд арестовал мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 26 июля Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Судья счел, что на свободе мужчина под тяжестью предъявленного обвинения может продолжить преступную деятельность и скрыться от следствия, передает "Интерфакс"
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Суд также учел, что Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершенного общественно-опасным способом. Адвокат обвиняемого намерен обжаловать решение в Мосгорсуде в ближайшие трое суток. Сам Подпорин на вопрос журналистов о реакции на арест ответил: "Суду виднее".
Следователь и адвокат обвиняемого сообщили на заседании, что Подпорин признал вину в содеянном. Защита просила поместить Подпорина под домашний арест в квартире его брата. Обвиняемый на заседании пожаловался на давление
и попросил помощи правозащитников. Он опроверг свои прежние показания о том, что выпил водки
перед тем, как испортить картину. Мужчина заявил, что сказал это под давлением. Выступивший в суде свидетель сказал, что Подпорин закодирован и давно не пьет, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, до суда Подпорин встретился с представителями Общественной наблюдательной комиссии и в беседе с ними назвал картину Ильи Репина "провокацией против русского народа", так как на полотне изображены недостоверные исторические факты, порочащие "святого" царя Ивана Грозного. Отметим, что на самом деле Грозный не причислен к лику святых.
Во вторник Подпорину ужесточили обвинение с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ - повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов России. Она предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В предыдущей квалификации обвинения Подпорину грозило максимум три года колонии. Минкультуры и Третьяковская галерея выступили за ужесточение наказания
за порчу художественных ценностей.