Суд арестовал мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее

29 мая 2018 г. Вандал, испортивший картину Репина в Третьяковке, попросил помощи правозащитников из-за "давления"

Мужчина опроверг свои слова о том, что перед нападением выпил водку в буфете при музее. В суде ему предъявили более тяжкое обвинение. Правозащитникам он заявил, что сюжет картины является "провокацией против русского народа".