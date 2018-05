Лежачая забастовка против новой временной свалки в подмосковном Щелканово обернулась задержаниями

За нарушение общественного порядка при проезде специализированной техники с отходами жителей к месту их временного хранения задержано 4 человека. Они доставлены в отдел ОМВД, меру ответственности определит суд, максимальное административное наказание арест 15 суток. #рузскийокруг

