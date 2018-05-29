Лежачая забастовка против новой временной свалки в подмосковном Щелканово обернулась задержаниями

В Подмосковье снова прошли задержания активистов, протестующих против недавно открывшегося временного мусорного полигона
возле деревни Щелканово в Рузском городском округе. По данным портала Activatica.org
, четырех человек задержали и отвезли в местное ОВД. После составления протоколов их отпустили.
Очевидцы рассказали, что прибывшие на место полицейские волочили женщин по асфальту и избили инвалида. Протестующие садились и ложились на дорогу и перекрывали въезд мусоровозам. Часть грузовиков с мусором удалось развернуть. Видео задержания активистов и действия полиции опубликовал "Рупор Москвы". Трансляции с места событий также вел паблик "Сычево против"
в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Рузского округа Максим Тарханов тоже опубликовал видео задержаний в своем Instagram
, подтвердив задержание четырех человек "за нарушение общественного порядка при проезде специализированной техники с отходами жителей к месту их временного хранения". Задержанным грозит до 15 суток административного ареста, добавил Тарханов. Жители оставляют гневные комментарии к посту.
Тарханов поблагодарил полицейских за "профессиональное выполнение служебного долга по обеспечению общественного порядка". Он также призвал жителей "не поддаваться на провокации, распространяемые в соцсетях, и не нарушать общественный порядок и закон". По его словам, любой сбой в работе временной свалки мешает вывозу мусора, скопившегося на контейнерных площадках в объеме 4,5 тысячи кубометров.
Чиновник заявил, что с 29 мая временную площадку подключили к системе контроля "Электронный талон": разгружаться там могут только зарегистрированные в системе машины. Тарханов заявил, что "формальным мотивом незаконных действий" жителей стало то, что в системе не была зарегистрирована сама свалка. "Оператор площадки и все мусоровывозящие компании в системе зарегистрированы, что было продемонстрировано жителям", - написал чиновник.
В начале мая глава Рузского округа сообщил об открытии двух площадок временного размещения отходов, которые планируется использовать до тех пор, пока полигоны не начнут "системно принимать" мусор. Одна из них расположена в промзоне бывшего Сычевского горно-обогатительного комбината вблизи Щелканово и будет работать 3-4 месяца. Вторая оборудована возле бывшей военной базы в районе Минского шоссе и деревни Петрищево.
Вскоре после заявления чиновника на свалку в Щелканово начали ввозить мусор. 11 мая жители перекрыли к ней дорогу
, не обошлось без задержаний. Тарханов назвал организацию временной площадки необходимостью и пообещал, что в окрестностях Рузы не будет постоянно действующего полигона. В то же время в Щелканово планируется построить мусороперерабатывающий комплекс "Экотехнопарк".
14 мая в Щелканово и Сычево прошли общественные слушания по поводу временной площадки для мусора. На них пришли несколько сотен местных жителей. Мероприятие, по сути, превратилось в акцию протеста, люди пришли с плакатами против свалки. Они опасаются, что временная свалка у Щелканово разрастется и начнет принимать отходы высокого класса опасности. При этом вблизи площадки находятся артезианские скважины, особо охраняемая природная территория и зоопитомник Московского зоопарка.
По словам активистов, власти изменили повестку слушаний, и предметом рассмотрения оказалось изменение границ и перевод земель, а не мнение жителей за или против площадки. В результате инициативная группа потребовала признать слушания несостоявшимися. В администрации Рузского района заявили, что судьба временных площадок вообще не стояла на повестке, но "есть люди, которые почему-то решили" иначе. Власти предложили несогласным оспорить факт проведения слушаний в суде. Также сообщалось, что глава Рузского округа поручил вывозить отходы с временной площадки на полигоны твердых бытовых отходов всякий раз, когда будет появляться такая возможность.