Лежачая забастовка против новой временной свалки в подмосковном Щелканово обернулась задержаниями

11 мая 2018 г. В Подмосковье силовики задержали активиста, перекрывшего дорогу к полигону в Щелканово

В пятницу местные жители попытались перекрыть дорогу к площадке, куда накануне начали свозить коммунальный мусор. После этого к полигону приехали сотрудники Росгвардии, которые оттеснили толпу собравшихся и задержали одного активиста.