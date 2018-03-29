Шлак с мусоросжигательных заводов Подмосковья пойдет на строительство дорог

В Подмосковье построят завод для переработки золы и шлака будущих мусоросжигательных заводов. Экологическая экспертиза предлагает отправить отходы мусоросжигательных заводов в Сибирь, однако эксперты убеждены, что проблему необходимо решать на территории столичного региона. Об этом сообщает РБК
.
Как сообщил представитель "РТ-Инвест", в Подмосковье построят предприятие по переработке золы с четырех будущих мусоросжигательных заводов стоимостью около 10 миллионов евро. Золу с мусоросжигательных заводов планируется перерабатывать в "высококачественный минерально-строительный материал", который может использоваться при возведении дорог и промышленных объектов. Строительство завода занимает около года, и он будет введен в строй к моменту запуска первого мусоросжигательного завода. Места для расположения будущих предприятий выберут позже.
Комиссия государственной экологической экспертизы будущего мусоросжигательного завода в Воскресенском районе рекомендовала отправлять золу и шлак с предприятия на Томский полигон токсичных промышленных отходов, однако в пресс-службе министерства экологии Подмосковья заявили, что этот вариант рассматривается скорее как альтернативный: при строительстве объектов обезвреживания золы и шлака до запуска мусоросжигательного завода транспортировка отходов на томский полигон не потребуется. Другие эксперты также отмечают, что проблему столичного мусора надо решать на территории столичного региона, так как транспортировка отходов в другие регионы может вызвать протесты.
Напомним, намерение столичных властей создавать полигоны для мусора в том числе в соседних регионах страны уже вызвало недовольство
: губернатор Твери объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания. Несмотря на это, жители Тверской области жалуются на поступления столичного мусора
на свалки Твери, Кимр и Кашина: Росприроднадзор организовал проверку, но о результатах ее не сообщается.
Столичный градоначальник между тем заявил, что из бюджета столицы будет ежегодно выделяться по три миллиарда рублей
, которые направят на раздельный сбор мусора, сортировку и рекультивацию свалок. По словам Собянина, нормализовать ситуацию в регионе планируется в течение одного-двух лет.