"Дождь" сообщил о намерении правительства Москвы сменить непопулярных министров на общественников и журналистов Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Непопулярными чиновниками источники "Дождя" назвали главу департамента культуры Александра Кибовского, руководителя департамента образования Исаака Калину, руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, главу департамента природопользования Антона Кульбачевского и Владимира Петросяна, возглавляющего департамент труда и социальной защиты.



По словам источника в мэрии, во главе этих ведомств власти хотели бы видеть "не просто менеджеров, а людей с весом в публичном пространстве". Таким образом команда идущего на новый срок Сергея Собянина покажет, что готова к новым людям и хочет улучшить взаимодействие с гражданским обществом, объяснил телеканалу участник совещания у Раковой.



В частности, в мэрию может вернуться



По словам источников "Дождя", на совещании у Раковой также называлась фамилия руководителя центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и учредителя фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. Она якобы может занять руководящий пост в департаменте труда и социальной защиты, либо стать советником мэра. Сама Федермессер сказала, что ничего об этом не знает.



Также обсуждается идея пригласить на работу известных журналистов - бывшего шеф-редактора "Афиши-Рамблер" Юрия Сапрыкина и корреспондента Znak.com Екатерину Винокурову. Оба они не в курсе этих планов. Винокурова написала в соцсетях, что "удивлена такими слухами". "Никаких предложений я не получала, никаких обсуждений не было", - сообщила она, отметив, что любит журналистику и нынешнее место работы.



Я очень люблю Мишу Рубина, но хочу отметить, что очень удивлена таким слухам. Никаких предложений я не получала, никаких обсуждений не было.

Я очень люблю журналистику, мне нравится работать в Знаке. Что тут еще сказать)https://t.co/N07lNE2q5R— Ekaterina Vinokurova (@k_vinokurova) May 29, 2018 Московское правительство может уйти в отставку до сентябрьских выборов мэра и обновиться примерно на треть, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и собеседника в самой мэрии. По их словам, такая тема обсуждалась на недавнем совещании с главой аппарата мэра Анастасией Раковой.Непопулярными чиновниками источники "Дождя" назвали главу департамента культуры Александра Кибовского, руководителя департамента образования Исаака Калину, руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, главу департамента природопользования Антона Кульбачевского и Владимира Петросяна, возглавляющего департамент труда и социальной защиты.По словам источника в мэрии, во главе этих ведомств власти хотели бы видеть "не просто менеджеров, а людей с весом в публичном пространстве". Таким образом команда идущего на новый срок Сергея Собянина покажет, что готова к новым людям и хочет улучшить взаимодействие с гражданским обществом, объяснил телеканалу участник совещания у Раковой.В частности, в мэрию может вернуться Сергей Капков , которому Собянин якобы предложил стать советником и заняться вопросами развития парков и городской инфраструктуры. О возвращении Капкова ранее писали и другие СМИ: по данным "Медузы", он будет консультантом Собянина вплоть до выборов, а затем может занять одну из руководящих должностей в мэрии.По словам источников "Дождя", на совещании у Раковой также называлась фамилия руководителя центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и учредителя фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. Она якобы может занять руководящий пост в департаменте труда и социальной защиты, либо стать советником мэра. Сама Федермессер сказала, что ничего об этом не знает.Также обсуждается идея пригласить на работу известных журналистов - бывшего шеф-редактора "Афиши-Рамблер" Юрия Сапрыкина и корреспондента Znak.com Екатерину Винокурову. Оба они не в курсе этих планов. Винокурова написала в соцсетях, что "удивлена такими слухами". "Никаких предложений я не получала, никаких обсуждений не было", - сообщила она, отметив, что любит журналистику и нынешнее место работы.



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