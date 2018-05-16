

У садоводческих и дачных товариществ Подмосковья появятся паспорта Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Такое в нашей стране делается впервые и именно в Московской области: мы на каждое из 11 тысяч СНТ получим свой паспорт", - сказал Чаплин. В паспорте товарищества будет указано количество участков, число жителей Москвы и Московской области среди собственников, объем уплаченных налогов, число неплательщиков. Эта работа будет проведена в рамках создания информационной системы, которая обобщит информацию по подмосковным СНТ, в том числе сведения о земельных участках, о вывозах мусора и налоговой нагрузке.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и глава правительства Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение по



Систему паспортизации садоводческих и дачных товариществ создадут в Московской области. Об этом на заседании правительства Московской области сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, которого цитирует "Интерфакс" "Такое в нашей стране делается впервые и именно в Московской области: мы на каждое из 11 тысяч СНТ получим свой паспорт", - сказал Чаплин. В паспорте товарищества будет указано количество участков, число жителей Москвы и Московской области среди собственников, объем уплаченных налогов, число неплательщиков. Эта работа будет проведена в рамках создания информационной системы, которая обобщит информацию по подмосковным СНТ, в том числе сведения о земельных участках, о вывозах мусора и налоговой нагрузке.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и глава правительства Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение по развитию инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ: в 2018-2019 годах власти Москвы перечислят администрации Московской области более полутора миллиардов рублей на развитие и строительство дорог. Новые товарищества будут проектироваться под личным контролем глав Москвы и Подмосковья: в рамках плана увеличат количество автобусов на маршрутах, проходящих через СНТ, частота движения автобусов в часы пик увеличится вдвое.



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Власти Москвы в 2018-2019 годах перечислят более полутора миллиардов рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ. Также планируется наладить работу общественного транспорта.



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