"Левада-Центр": конкуренты Собянина на выборах мэра соберут не больше 10%

Рейтинг столичного градоначальника Сергея Собянина в связи с грядущими выборами мэра составляет 34%, тогда как показатель его потенциальных конкурентов, включая Дмитрия Гудкова и Илью Яшина, не превышает 1%. Это следует из итогов опроса "Левада-Центра", на который ссылается РБК
. Политологи отмечают, что москвичи "по умолчанию" не представляют никого другого в качестве мэра из-за отсутствия открытой политической конкуренции.
Социологи "Левада-центра" провели исследование, посвященное предстоящим выборам мэра Москвы, а также ожиданиям жителей столицы от руководства города. Согласно итогам опроса, половина населения столицы (50%) относится к градоначальнику хорошо, еще чуть более трети (39%) - средне. О плохом отношении заявляют около 9% москвичей. Отношение к мэру улучшилось с прошлого года, когда аналогичные показатели составляли 44, 32 и 18%.
Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей после президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны Сергея Шойгу. При этом более негативное отношение к нему отмечается со стороны коренных москвичей, проживающих в столице с рождения. Если среди живущих в Москве менее десяти лет респондентов плохо или очень плохо относятся к мэру всего 6%, то среди коренных москвичей негативное отношение к мэру почти вдвое выше - 11%. В то же время за действующего мэра готовы проголосовать 34% москвичей, тогда как имена оппозиционеров Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, заявивших о намерении участвовать в выборах, назвали менее 2% респондентов. При этом желание голосовать выразили 54% респондентов, 28% сомневаются в этом.
От следующего градоначальника респонденты ждут в первую очередь решения проблем дорог (16%), развития общественного транспорта и благоустройства города (по 14%), повышения качества и доступности здравоохранения (13%), борьбы с ростом тарифов ЖКХ (12%), повышения зарплат и пенсий (11%). Менее всего москвичей волнуют борьба с коррупцией и безопасность (по 4%), перенаселенность и точечная застройка (3%), культурные мероприятия и места отдыха (2%), пьянство и наркомания (1%).
Как отметил социолог "Левада-Центра" Денис Волков, москвичи "по умолчанию" не представляют никого другого в качестве мэра из-за отсутствия открытой политической конкуренции. По его словам, при яркой кампании у конкурентов мэра есть шансы изменить настроения жителей, но не выиграть выборы. Другие эксперты отмечают, что представители оппозиции не сумели договориться
о единых праймериз для выдвижения кандидата в мэры Москвы и потому не могут составить существенной конкуренции мэру.
Сами же москвичи воспринимают Собянина как представителя власти, к которому можно апеллировать при конфликтных ситуациях, и настроены скорее на диалог с властью, нежели на открытый конфликт. Оппозиционеры могли бы сделать упор на минусы деятельности Собянина, к которым относятся пробки, неумение прислушиваться к гражданам, зарывание денег в плитку и бесконечная реконструкция, однако и в этом случае не смогут набрать больше 10%.
Претендент на пост мэра, оппозиционер Илья Яшин, в свою очередь, заявил, что реальное отношение москвичей должны показывать не социологические опросы, а выборы. По его словам, жители столицы будут голосовать не за "конкретные фамилии", а за того, кто обратит внимание на настоящие проблемы москвичей и предложит пути их решения. Дмитрий Гудков заявил, что социологические опросы не отражают всей картины, поскольку многие не верят в выборы и не готовы делиться с социологами своей позицией.
О решении баллотироваться на пост московского мэра Сергей Собянин объявил 26 мая
. "Мы развернули программы, огромные проекты. Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали", - говорил он. Среди этих проектов он назвал недостроенные станции метрополитена и школы, которые он рассчитывает сделать "лучшими в мире". По его словам, у нового градоначальника могут появиться иные приоритеты
, и чтобы разобраться в огромном хозяйстве, ему понадобится немало времени. В результате многие начинания превратятся в долгострой или даже будут отменены.