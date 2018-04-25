"Левада-Центр": конкуренты Собянина на выборах мэра соберут не больше 10%

28 мая 2018 г. Собянин объяснил грядущее участие в выборах страхом, что другой мэр превратит его начинания в долгострой

По мнению Собянина, новому мэру понадобится немало времени, чтобы "разобраться в огромном хозяйстве", а многие нынешние проекты могут остаться незавершенными. Новый же срок позволит нынешнему мэру довести работу до конца.