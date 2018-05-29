Синоптики предупредили о штормовом ветре в столичном регионе 30 и 31 мая Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Кроме того, существенно снизится температура воздуха: 31 мая в северной половине округа она составит 9–16 градусов тепла, 1–2 июня днем — 7–15 градусов тепла, в ночные часы упадет до ноля - плюс 5 градусов, а в некоторых зонах округа ожидаются заморозки. Синоптики сообщили, что в связи с циклоном в Центральном федеральном округе ожидается усиление ветра. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России , днем 30 мая в Москве и Московской области ожидается усиление северо-западного ветра до 17–22 метров в секунду. Ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая.Кроме того, существенно снизится температура воздуха: 31 мая в северной половине округа она составит 9–16 градусов тепла, 1–2 июня днем — 7–15 градусов тепла, в ночные часы упадет до ноля - плюс 5 градусов, а в некоторых зонах округа ожидаются заморозки.



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