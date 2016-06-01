NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
мая
pda
Поиск
Архив

Жители Хамовников выступили в защиту Усачевских бань, которым грозит снос
29 мая 2018 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Архитектура  
 
wikimedia.org/Ludvig14
Жители Хамовников выступили в защиту комплекса Усачевских бань: по данным активистов, ему грозит снос и перепланировка под офисный центр. Об этом сообщается в петиции на имя мэра Москвы Сергея Собянина и главы управы района Хамовники Сергея Носкова, опубликованной на портале Change.Org. Петицию уже подписали более двух тысяч человек.

Как отмечают активисты, конструктивистское здание по адресу улица Усачева дом 10 строение 1, которому исполнилось уже 84 года, проектировалось, возводилось и непрерывно эксплуатировалось как банный комплекс. По их словам, владеющая зданием инвестиционная компания "Большой город" намерена закрыть и снести бани, перепрофилировав банный комплекс в офисный центр.

"Усачевские бани - одно из самых любимых и посещаемых общественных мест в районе Хамовники. Еженедельно более 6 тысяч жителей города Москвы посещают Усачевские бани, из них более полутора тысяч это пенсионеры, ветераны и льготники. Для многих поход в русскую баню - это настоящий обряд, туда ходят целыми семьями и поколениями, - отмечают авторы, называя здание "частью нашей культуры, нашей истории, нашего образа жизни". "Убедительно просим вас не допустить закрытия и перестройки Усачевских бань в очередной безликий офисный центр!", - заключают они.

Отметим, что к конструктивистским поселкам и другим подобным объектам в градостроительном комплексе Москвы относятся без пиетета. Заммэра по строительству Марат Хуснуллин не раз выступал за то, чтобы оставить лишь единицы таких комплексов как пример того, как "нельзя строить". А участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1 (строения 1, 2) включен в перечень стартовых площадок реновации. В ответ на протесты активистов руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что здания, попавшие в зону нового строительства, не являются реальными или выявленными объектами культурного наследия. В то же время в районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, предложили создавать новую застройку, "связанную с этим стилем" и продолжающую идеи конструктивизма.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мосгорнаследие не считает ценными попавшие под снос дома конструктивистского поселка на Русаковской
1 марта 2018 г.
Мосгорнаследие не считает ценными попавшие под снос дома конструктивистского поселка на Русаковской
Дома 6 и 2/1, строения 1, 2 на Русаковской улице находятся в аварийном состоянии и не являются объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, заявили в ведомстве. Сохранить обещают ансамбль жилых домов на Русаковской, 7.
26 февраля 2018 г.
1 июня 2016 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.05.2018   20:06
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 29 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>