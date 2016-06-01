Жители Хамовников выступили в защиту Усачевских бань, которым грозит снос

1 марта 2018 г. Мосгорнаследие не считает ценными попавшие под снос дома конструктивистского поселка на Русаковской

Дома 6 и 2/1, строения 1, 2 на Русаковской улице находятся в аварийном состоянии и не являются объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, заявили в ведомстве. Сохранить обещают ансамбль жилых домов на Русаковской, 7.