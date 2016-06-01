Жители Хамовников выступили в защиту Усачевских бань, которым грозит снос

Жители Хамовников выступили в защиту комплекса Усачевских бань: по данным активистов, ему грозит снос и перепланировка под офисный центр. Об этом сообщается в петиции на имя мэра Москвы Сергея Собянина и главы управы района Хамовники Сергея Носкова, опубликованной на портале Change.Org
. Петицию уже подписали более двух тысяч человек.
Как отмечают активисты, конструктивистское здание по адресу улица Усачева дом 10 строение 1, которому исполнилось уже 84 года, проектировалось, возводилось и непрерывно эксплуатировалось как банный комплекс. По их словам, владеющая зданием инвестиционная компания "Большой город" намерена закрыть и снести бани, перепрофилировав банный комплекс в офисный центр.
"Усачевские бани - одно из самых любимых и посещаемых общественных мест в районе Хамовники. Еженедельно более 6 тысяч жителей города Москвы посещают Усачевские бани, из них более полутора тысяч это пенсионеры, ветераны и льготники. Для многих поход в русскую баню - это настоящий обряд, туда ходят целыми семьями и поколениями, - отмечают авторы, называя здание "частью нашей культуры, нашей истории, нашего образа жизни". "Убедительно просим вас не допустить закрытия и перестройки Усачевских бань в очередной безликий офисный центр!", - заключают они.
Отметим, что к конструктивистским поселкам и другим подобным объектам в градостроительном комплексе Москвы относятся без пиетета. Заммэра по строительству Марат Хуснуллин не раз выступал за то, чтобы оставить лишь единицы таких комплексов как пример того, как "нельзя строить"
. А участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1 (строения 1, 2) включен в перечень стартовых площадок реновации
. В ответ на протесты активистов руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что здания, попавшие в зону нового строительства, не являются
реальными или выявленными объектами культурного наследия. В то же время в районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, предложили создавать новую застройку, "связанную с этим стилем" и продолжающую идеи конструктивизма.