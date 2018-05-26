Вандал, испортивший картину Репина в Третьяковке, попросил помощи правозащитников из-за "давления"

28 мая 2018 г. Поврежденную вандалом картину Репина в Третьяковке после реставрации будут хранить в бронированной капсуле

Минкультуры потребовало максимально сурового и жесткого наказания для вандала, Третьяковская галерея тоже настаивает на ужесточении наказания за порчу художественных ценностей. Расходы на реставрацию готов полностью взять на себя Сбербанк.