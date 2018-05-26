Вандал, испортивший картину Репина в Третьяковке, попросил помощи правозащитников из-за "давления"

Игорь Подпорин, задержанный за повреждение
картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, заявил о давлении на него и попросил помощи правозащитников, сообщает "Интерфакс"
. Он опроверг свои слова о том, что перед нападением выпил водку
в буфете при музее - такое признание мужчина ранее сделал на камеру. Видео было опубликовано Росгвардией.
"Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление", - сказал Подпорин на заседании в Замоскворецком суде Москвы, где решается вопрос о мере пресечения. По словам вандала, давление на него оказывали "все, включая сотрудников Третьяковки".
Подпорин объяснил свои действия тем, что "в картине все ложь". При этом он отметил, что, "возможно, жалеет о содеянном". Органы дознания просят заключить вандала под стражу, так как, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью либо попытаться сбежать от следствия.
В суде мужчине предъявлено обвинение по более жесткой статье. "Деяния Подпорина переквалифицированы с части 1 на часть 2 статьи 243 УК
РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия,
совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ)", - огласил судья Алексей Кавешников, слова которого передает ТАСС.
Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили Подпорина в изоляторе временного содержания. Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сказал "Комсомольской правде"
, что задержанный показался ему "вполне вменяемым". При этом мужчина заявил правозащитникам, что никогда не повредил бы полотно, если бы у него были дети.
Он также возмутился сюжетом картины и сослался на президента РФ Владимира Путина, который "по телевизору говорил, что на ней - неправда". Кроме того, Подпорин уверен, что Иван Грозный причислен к лику святых: "в книгах написано". В действительности это не так.
"Года два я уже про это думаю. И тут вот пришел в Третьяковку и не смог сдержаться. Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое, и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились", - приводит слова вандала газета.
Подпорин также пожаловался на реакцию сотрудников Третьяковской галереи: "Меня когда вели по галерее уже в наручниках, то они в спину кричали, что расстрелять меня мало за такое. Почему они так? Что я сделал вообще?"
Напомним, житель Воронежской области Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищавшее картину Репина, и повредил изображение царевича в трех местах. Третьяковская галерея оценила ущерб
более чем в 500 тысяч рублей. Реставрация полотна, по оценке Сбербанка, готового взять на себя расходы, обойдется в 5-10 миллионов рублей.
После восстановления картину будут выставлять в бронированном стеклянном кейсе
. Минкультуры и руководство музея потребовали ужесточить наказание за вандализм в отношении художественных ценностей. Замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство настаивает на "максимально суровом, жестком наказании" для вандала.