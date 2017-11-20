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Гендиректор АМПП заявил о непрекращающихся просьбах москвичей вводить новые платные парковки
29 ноября 2017 г. | Время публикации 17:11 | Последние изменения 17:30
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Генеральный директор "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк заявил, что в его учреждение продолжают массово поступать просьбы горожан о введении платных парковок на отдельных участках улиц или возле домов. Кроме того, чиновник похвастался миллиардами рублей, которые от платных парковок получил столичный бюджет. О том, что убытков от АМПП куда больше, чем прибыли, Гривняк не упомянул.

"На сегодняшний день вопрос о расширении зоны платной парковки не стоит. Платная парковка может быть введена точечно, на отдельных участках улиц, по просьбам горожан или муниципальных депутатов. Поступали просьбы о включении из Марьиной Рощи, Богородского, Рязанского [районов], Перово", - сообщил глава учреждения промэрскому порталу "Московская перспектива".



Он также в очередной раз заявил, что благодаря платным парковкам городской бюджет за пять лет получил 14,3 миллиарда рублей. "В 2017 году районы получили порядка 3,7 миллиарда рублей. Мы видим, что на эти деньги обустроены дворы, созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья", - отметил чиновник.

Ранее градозащитник Иван Ежиков, проанализировав только самые крупные и проверяемые по открытым источникам траты АМПП, пришел к выводу, что учреждение на самом деле "генерирует убытки". Так, одних лишь государственных контрактов "Московский паркинг" заключил на 14,5 миллиарда рублей. Еще по 69 миллионов рублей в месяц АМПП тратит на зарплаты сотрудникам - это 3,3 миллиарда рублей с сентября 2013 года. Таким образом, в общей сложности за время своего существования учреждение потратило более 18,2 миллиарда рублей, а до районных управ на самом деле доходит гораздо меньше, чем могло бы без такого посредника.

Отметим, что в октябре столичные власти разместили на портале госзакупок два тендера на опрос москвичей о платных парковках общей стоимостью более четырех миллионов рублей. В сообществе "СтопЛиксутов" в ответ предложили мэрии провести голосование на портале "Активный гражданин": "Дешево, надежно, практично, а главное с заведомо известным результатом".
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