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Депутат снял дрифт автокара около самолета в "Шереметьево". В аэропорту от водителя открестились
29 ноября 2017 г. | Время публикации 11:28
Рубрики: Автотранспорт  
 
Максим Иванов / Facebook
Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов выложил на своей странице в Facebook, как водитель погрузчика багажа в аэропорту "Шереметьево" дрифтует возле самолета на заснеженном поле. На видео, снятом через окно, видно, как автокар кружится на месте и заходит в занос около самолета компании "Аэрофлот".

"Вот так в аэропорту Шереметьево радуются первому снегу сотрудники. Хорошо самолет не повредили. Формула один отдыхает", - прокомментировал депутат. Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис заявил РБК, что водитель из видеоролика не является сотрудником Шереметьево. Подробностей он не привел.



Депутат не стал никуда сообщать о действиях водителя, хотя в беседе с URA.RU высказал мнение, что они "несли прямую угрозу пассажирам". Его также удивило, что никто из проезжавших мимо сотрудников аэропорта не остановил дрифтера. Некоторые пользователи Facebook сочли пост Иванова стукачеством, в комментариях говорится, что водителя якобы уже уволили "просто так".

Сам депутат заявил, что его не волнует подобное мнение, так как у него есть "гражданская позиция". "Тут надо делать выбор: либо сообщать о факте нарушения, либо ждать, пока произойдет ДТП, повредят самолет. Если человек работает на режимном объекте и к нему предъявляют особые требования, то он должен вести себя соответственно", - сказал Иванов.

Напомним, 20 октября 2014 года в аэропорту Внуково снегоуборочная машина, по ошибке выехавшая на рулежную дорожку, столкнулась с взлетающим самолетом. В авиакатастрофе погибли глава французской энергетической компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. По делу о крушении самолета были осуждены водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и его начальник Владимир Леденев. Позже оба получили амнистию.
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