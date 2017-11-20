Строители, вырубившие часть природоохранной зоны ради ЧМ-2018, начали "заметать следы" Рубрики: Экология

Reuters



"С забора стройки в Мневниковской пойме срочно демонтировали информационный щит, в самой пойме - вывозят незаконно вырубленные деревья, от кучи осталась половина", - отметил активист на своей странице в











Как сообщалось ранее, данный участок обладает статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ). "На участке, на который даже въезд транспорта возможен только по пропускам, будет устроен перевалочный пункт для грузового транспорта! Тяжелая техника, которая работает на стройплощадке, изуродовала окрестную территорию. Уничтожен подлесок и кустарник, перепаханы колесами сотни квадратных метров лугов. Следы уничтожения деревьев пытались скрыть - посреди разрухи сложен огромный костер, который, слава богу, не разгорелся - кругом сухая трава и пожар был бы ужасный", - подчеркивал Ежиков.



Он также обратил внимание на тот факт, что участок для досмотра грузового транспорта, согласно проекту, должен был находиться в другом месте - почти на километр севернее, где сейчас находится асфальтированная площадка для отстоя военной техники во время проведения парадов. "Мы имеем сговор на городском уровне. Департамент городского имущества осознанно передал в аренду не тот участок, который предусмотрен проектом. АО "Лужники" (заказчик строительства) и подрядчик "Астерос" осознанно приступили к строительству не в том месте, не по тому проекту, без ордеров и разрешений. Департамент природопользования закрыл на стройку глаза", - заявил градозащитник.



Природно-исторический парк "Москворецкий" расположен на северо-западе и западе столицы и занимает в основном незастроенную территорию вдоль Москвы-реки. Площадь этой ООПТ составляет около 3600 га, что составляет 23 процента от всех охраняемых природных территорий города. "Москворецкий" простирается на территорию сразу семи районов: Тушино, Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Кунцево и Филевский парк. В минувший понедельник столичный градозащитник Иван Ежиков обратился к Международной федерации футбола (FIFA) с просьбой взять на контроль ситуацию в парке "Москворецкий" в Мневниковской пойме, где ведется незаконное строительство зоны досмотра большегрузных автомобилей для предстоящего чемпионата мира. По словам Ежикова, спустя два дня в парке началось экстренное "заметание следов"."С забора стройки в Мневниковской пойме срочно демонтировали информационный щит, в самой пойме - вывозят незаконно вырубленные деревья, от кучи осталась половина", - отметил активист на своей странице в Facebook . Публикацию Ежиков сопроводил фотографиями, на которых запечатлены последствия от проведенных в парке строительных работ.Как сообщалось ранее, данный участок обладает статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ). "На участке, на который даже въезд транспорта возможен только по пропускам, будет устроен перевалочный пункт для грузового транспорта! Тяжелая техника, которая работает на стройплощадке, изуродовала окрестную территорию. Уничтожен подлесок и кустарник, перепаханы колесами сотни квадратных метров лугов. Следы уничтожения деревьев пытались скрыть - посреди разрухи сложен огромный костер, который, слава богу, не разгорелся - кругом сухая трава и пожар был бы ужасный", - подчеркивал Ежиков.Он также обратил внимание на тот факт, что участок для досмотра грузового транспорта, согласно проекту, должен был находиться в другом месте - почти на километр севернее, где сейчас находится асфальтированная площадка для отстоя военной техники во время проведения парадов. "Мы имеем сговор на городском уровне. Департамент городского имущества осознанно передал в аренду не тот участок, который предусмотрен проектом. АО "Лужники" (заказчик строительства) и подрядчик "Астерос" осознанно приступили к строительству не в том месте, не по тому проекту, без ордеров и разрешений. Департамент природопользования закрыл на стройку глаза", - заявил градозащитник.Природно-исторический парк "Москворецкий" расположен на северо-западе и западе столицы и занимает в основном незастроенную территорию вдоль Москвы-реки. Площадь этой ООПТ составляет около 3600 га, что составляет 23 процента от всех охраняемых природных территорий города. "Москворецкий" простирается на территорию сразу семи районов: Тушино, Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Кунцево и Филевский парк.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 ноября 2017 г. Юрист призвал FIFA защитить парк, который московские власти ради ЧМ-2018 превращают в стоянку грузовиков

В природно-историческом парке "Москворецкий" тяжелая техника уже изуродовала всю окрестную территорию. При этом работы ведутся в километре от того участка, который указывался в проекте.

