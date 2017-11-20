Московское метро потратит 20,5 миллиона на "поддержание положительного имиджа" Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Помимо прочего победителю предстоит разработать "графический персонаж бренда", который будет использоваться в пиар-кампаниях метрополитена. "Проект должен формировать в публичном пространстве позитивный имидж компании как открытой, клиентоориентированной, безопасной, инновационной, технически совершенной, обеспечивающей бесперебойное, удобное и комфортное транспортное сообщение в масштабах столицы", - говорится в техническом задании.



Результатом мероприятий должно стать повышение комфорта метро и "уровня лояльности" пассажиров. Также ожидается, что подземкой начнет пользоваться больше автомобилистов. В прошлом году московское метро впервые приняло участие в независимом международном исследовании, посвященном степени удовлетворенности пассажиров метрополитенами мира. Столичная подземка заняла третье место по онлайн-информированию пассажиров, уступив Стамбулу и Брюсселю. О том, как респонденты оценили работу московского метро в целом, Московский метрополитен объявил открытый конкурс на 20,5 миллиона рублей с целью "поддержать положительный имидж, в том числе за рубежом". Как следует из документов, размещенных на портале госзакупок , почти в течение года подземка планирует проводить выставки, флешмобы и другие акции, а также отслеживать комментарии и отзывы в соцсетях и оперативно на них реагировать.Помимо прочего победителю предстоит разработать "графический персонаж бренда", который будет использоваться в пиар-кампаниях метрополитена. "Проект должен формировать в публичном пространстве позитивный имидж компании как открытой, клиентоориентированной, безопасной, инновационной, технически совершенной, обеспечивающей бесперебойное, удобное и комфортное транспортное сообщение в масштабах столицы", - говорится в техническом задании.Результатом мероприятий должно стать повышение комфорта метро и "уровня лояльности" пассажиров. Также ожидается, что подземкой начнет пользоваться больше автомобилистов. В прошлом году московское метро впервые приняло участие в независимом международном исследовании, посвященном степени удовлетворенности пассажиров метрополитенами мира. Столичная подземка заняла третье место по онлайн-информированию пассажиров, уступив Стамбулу и Брюсселю. О том, как респонденты оценили работу московского метро в целом, сайт предприятия не сообщает.



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