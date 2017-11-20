Гринпис предложил создать в Москве зоны, куда будет ограничен въезд неэкологичного транспорта

Гринпис России направил московскому правительству "революционный сценарий" развития транспортной системы, позволяющий существенно снизить вредные выбросы в городе. "Результаты внедрения этих мер революционны по сравнению со сценарием, в котором городские власти будут придерживаться существующей транспортной политики", - поясняется на сайте
организации.
Экологи, в частности, предлагают ограничить скорость движения на МКАД до 80 километров в час и закрыть центр города для въезда машин ниже класса "Евро-4". Если начать внедрение революционного сценария уже сегодня, это позволит к 2030 году снизить выбросы оксидов азота на 70 процентов, а углекислого газа - на 34 процента, отмечается в материале. При консервативном сценарии выбросы углекислого газа, напротив, возрастут.
Сценарий разработал для Гринписа Национальный центр транспортных исследований. К 2025 году в пределах Садового кольца предлагается создать "зоны с низкими выбросами", куда будет ограничен въезд транспорта экологического класса ниже "Евро-4". "Коммерсант"
со ссылкой на данные "Автостата" отмечает, что классу ниже "Евро-4" соответствует 60 процентов всего автопарка в России.
Сценарий Гринпис также предлагает включить в программу автошкол обучение навыкам "экологичного вождения", переходить на электромобили и топливо более высокого экологического класса, обновлять транспортный парк, развивать велосипедную инфраструктуру, придерживаться продуманной градостроительной политики. Столичные власти пока не отреагировали на предложения экологов.
В прошлом году министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал Москву в числе городов с худшими показателями
по загрязнению воздуха. При этом он отметил, что в 2015 году Москва оказалась на первом месте антирейтинга, но "специалисты оценили ряд решений столичных властей, в том числе по развитию общественного транспорта, дорожному строительству".
В июле этого года спецпредставитель президента России по вопросам транспорта, экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что автотранспорт - главный источник загрязнения воздуха в Москве. По его словам, на его долю приходится "98 процентов вредных выхлопов в атмосферу" столицы. Иванов также отметил, что Москва входит в десятку самых неблагополучных российских городов по загрязнению воздуха.